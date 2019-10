Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/10

Tin doanh nghiệp

VHL - CTCP Viglacera Hạ Long - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.486,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.480 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 73,3% kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 4,5%, còn 116,8 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,3 tỷ đồng.

VC3 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Quý 3/2019 đạt 115 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ; LNST đạt 22,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, VC3 đạt gần 242 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 30 tỷ đồng tăng 33% so với 9 tháng đầu năm 2018 tương đương EPS đạt 1.375 đồng.

NTC - CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên - Công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu gần 54 tỷ đồng, tăng gần 55% so cùng kỳ; lãi ròng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng, giảm gần 20% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTC đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng, tăng hơn 16% so cùng kỳ; lãi ròng gần 176 tỷ đồng, tăng 22% so với kết quả 9 tháng đầu năm 2018.

BAX - CTCP Thống Nhất - Đã công bố BCTC quý 3/2019 với doanh thu hơn 19 tỷ đồng và lãi ròng gần 8 tỷ đồng. Kết quả này có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong 2 quý đầu năm 2019.

SBT - Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2019-2020 tương đối thận trọng với các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng nhẹ so với niên độ trước, lần lượt là 10.903 tỷ đồng và 430 tỷ đồng.

TMS - CTCP Transimex - Đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Theo đó, cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thời gian chi trả dự kiến trong quý IV/2019. Cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%, tương đương TMS sẽ phát hành thêm hơn 8,23 triệu cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện cũng trong quý IV/2019.

ACL - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/11/2019.

PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 550.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Xây dựng Phục Hưng 3, với giá không thấp hơn đề xuất của đơn vị thẩm định và thực hiện chào bán công khai.

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam - Ngày 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 22/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2019.

MCG - CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Đã thống nhất thoái hơn 2,68 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Meco. Sau khi thoái vốn, MCG sẽ còn nắm giữ 225.000 cổ phần, tương ứng 5%/vốn của của Meco.

CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Ngày 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 22/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 26/12/2019.

MAS - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng - Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/10/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Đoàn Hữu Hà An, con ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 100.000 cổ phiếu HDC từ ngày 16/9 đến 11/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông An đã nâng sở hữu tại HDC lên hơn 418.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,72%.

DLG - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 7,5 triệu cổ phiếu DLG từ ngày 18/9 đến 10/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Pháp đã nâng sở hữu tại DLG lên hơn 74,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,8%.

SGD - CTCP Sách giáo dục tại TP.HCM - CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 395.000 cổ phiếu SGD sở hữu, tỷ lệ 9,78% trong ngày 09/10.

TNI - CTCP Tập đoàn Thành Nam - Bà Nguyễn Giang Thanh, Thành viên Ban kiểm soát đã bán bất thành 500.000 cổ phiếu TNI đăng ký bán từ ngày 17/9 đến 10/10. Như vậy, sau giao dịch, bà Thanh vẫn nắm giữ hơn 1,86 triệu cổ phiếu TNI, tỷ lệ 3,56%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 17.413.777 cp. Trước giao dịch Platium sở hữu 184.880.461 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/10 đến 15/11/2019.

PVI - CTCP PVI - Quỹ ngoại HDI Global SE đăng ký mua 4,4 triệu cp. Trước giao dịch HDI Global sở hữu 94.871.021 cp (tỷ lệ 41,05%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2019.