Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/11

Tin doanh nghiệp

VIC - CTCP Tập đoàn Vingroup - CTCP Vinpearl, đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 90 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,41% do nhận sáp nhập doanh nghiệp. Bênh cạnh đó, CTCP Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce, cổ đông của VIC cũng nhận đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 60,42 triệu cổ phiếu VIC cũng do sáp nhập doanh nghiệp, dự kiến sau sáp nhập, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VIC lên gần 79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,99%.

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2017.

TIX - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Ngày 27/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2017.

ADS - CTCP Damsan - Chủ tịch HĐQT quyết định chuyển nhượng hơn 1,09 triệu quyền mua cổ phiếu ADS cho Cán bộ công nhân viên từ ngày 17/11 đến 27/11.

VPS - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/12/2017.

PTB - CTCP Phú Tài - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần 959 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 80,8 tỷ đồng, tăng 14%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, PTB đạt doanh thu hơn 2.901 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hơn 230 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/12/2017.

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO – Đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tân An Phước (TAP). Trước khi chuyển nhượng, Tập đoàn sở hữu 80% vốn góp tại Tân An Phước với giá trị sổ sách thể hiện trên báo cáo tài chính là 400 tỷ đồng và sau khi chuyển nhượng xong toàn bộ phần vốn góp tại Tân An Phước, KDC không còn sở hữu cổ phần tại KDC.

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, với doanh thu giảm 7,63% từ 1.770 tỷ đồng xuống 1.635 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 2,5% từ 278 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng.

SEB - CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

D11 - CTCP Địa ốc 11 - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

RCD - CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su - Ngày 30/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Đây là mức chia cổ tức lớn nhất trong những năm gần đây. Cụ thể, trong năm 2016 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, năm 2015 và 2014 lần lượt chi trả cổ tức 9% và 7,5% bằng tiền mặt.

VNG - CTCP Du Lịch Thành Thành Công - Dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào tháng 12 tới để xin ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi nhằm sáp nhập với CTCP Du lịch Thắng Lợi.

SKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang - Theo thông tin cập nhật việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2010-2015, SKG cho biết đã tiếp tục thực hiện tạm nộp 2 khoản phạt với tổng số tiền 20 tỷ đồng.

LGL - CTCP ĐT & PT Đô thị Long Giang - Dự kiến sẽ góp 49% vốn, tương đương 10 tỷ đồng để thành lập CTCP Quản lý và Khai thác Bất động sản Rivera. LGL cho biết lần đầu tư này nhằm mục đích để phát triển tư vấn và cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà cao cấp của các dự án do Long Giang Land làm chủ đầu tư và một số dự án khác ở phân khúc cao cấp.

L14 - CTCP Licogi 14 – Đã thông qua việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Licogi 14 dự kiến phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1:1.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LSS - CTCP Mía đường Lam Sơn - CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội, cổ đông lớn đã bán ra 600.000 cổ phiếu LSS trong ngày 14/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LSS xuống còn hơn 8,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,31%.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 7,72 triệu cổ phiếu trong ngày 13/11. Sau giao dịch, tổ chức trên đã nâng sở hữu tại FMC lên hơn 7,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,97%, qua đó trở thành cổ đông lớn của FMC.

Cũng trong ngày 13/11/2017, CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) đã thực hiện gom hơn 7.8 triệu cp, tương đương 20.1% vốn tại FMC và cũng chính thức trở thành cổ đông lớn của FMC.

GSM - CTCP Thủy điện Hương Sơn - Trong ngày 06/11, CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành đã mua gần 6,9 triệu cp, nâng sở hữu lên 24% và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GTN - CTCP GTNFoods - CTCP Invest Tây Đại Dương, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nghiêm Văn Thắng, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào hơn 3,97 triệu cổ phiếu GTN từ ngày 20/11 đến 19/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại GTN từ hơn 68,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,34% lên 72,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 28,93%.

HII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái - CTCP An Phát Holdings vừa ra thông báo đăng ký mua 400.000 cổ phiếu HII, tương ứng 2,94% tổng số cổ phiếu công ty. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 20/11 – 18/12/2017 qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện tại, An Phát Holdings chưa sở hữu cổ phiếu HII.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Theo công bố giao dịch, Bộ Xây Dựng sẽ thoái toàn bộ hơn 118 triệu cp, tương đương gần 50% vốn nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 17/11-16/12/2017 với phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.