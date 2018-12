Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/12

Tin doanh nghiệp

FMC - Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Đã nhận được hồ sơ chào mua công khai 4,76 triệu cổ phiếu, tương đương 11,85% vốn điều FMC của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN). Giá dự kiến chào mua là 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá cổ phiếu của FMC trên sàn vào kết thúc phiên giao dịch 12/12.

NCT - CTCP Ngân Sơn - Năm 2019, Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận 17 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 10%. Năm 2018, NST ước đạt xấp xỉ 650 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 16.7 tỷ đồng.

DPR - Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Trong tháng 11 vừa qua, Công ty giao bán được 2.391,3 tấn mủ cao su, với giá tiêu thụ bình quân 31 triệu đồng/tấn, ước đạt hơn 73,6 tỷ đồng doanh thu và 3,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

CEE - CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74.9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.



PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Đã thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ 8% bằng tiền cho cổ đông, nâng tổng tỷ lệ tạm ứng năm 2018 lên 18%. Ngày chốt danh sách dự kiến là 2/1/2019 và dự kiến thanh toán vào 14/1/2019.

QNS - Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi – Đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt thứ 2/2018 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 28/12, ngày chi trả là 14/1/2019.

Năm 2018 công ty dự kiến đạt doanh thu 8.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.097 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần lợi nhuận kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên trước đó. Đồng thời, QNS cũng dự kiến kế hoạch năm 2019 với doanh thu đạt 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ xấp xỉ gần 200 tỷ đồng. Mỗi năm công ty khấu hao khoảng 480 tỷ đồng.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Ngày 13/12, HĐQT đã thông qua phương án bán ra 12 triệu cổ phiếu quỹ. Mục đích để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư CSVC. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2018 đến quý I/2019 sau khi hoàn tất thủ tục theo pháp luật.

DGT - Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai - Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế giới nhà - sở hữu 462.300 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 18,63% vốn điều lệ tại DGT đã gửi đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông DGT ngày 21/7/2018.

CTB - CTCP Chế tạo bơm Hải Dương - Ngày 19/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2018.

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tổng mức đầu tư vào Khu công nghiệp Bá Thiện (Vĩnh Phúc) khoảng 1.500 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp này theo hướng IDV tham gia góp vốn với tỷ lệ chi phối từ 51% đến 100%.

KAC - CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An – Sẽ lấy ý kiến về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Khang An – Phú Hữu – Quận 9 cho Công ty TNHH Kinh Doanh Nhà An Việt Land. Thời gian dự kiến thực hiện 25/12/2018 đến 20/01/2019.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện xin ý kiến tăng vốn lên 600 tỷ đồng và thời gian dự kiến triển khai 25/12/2018 đến 31/01/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MPT - CTCP May Phú Thành - Ông Nguyễn Viết Tùng, Tổng giám đốc chỉ bán được gần 1,35 triệu cổ phiếu MPT trong tổng số hơn 4,8 triệu cổ phiếu MPT đăng ký bán từ ngày 27/11 đến 06/12. Sau giao dịch, ông Tùng đã giảm sở hữu tại MPT xuống còn 3,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,25%.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,92 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 07/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 15,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

SBT - CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa - CTCP Đầu tư Thành Thành Công, cổ đông lớn đã mua được 35 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số 45 triệu cổ phiếu SBT đăng ký mua từ ngày 16/11 đến 14/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SBT lên hơn 158,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32%.

TIX - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã thoái vốn toàn bộ hơn 2,32 triệu cổ phiếu TIX sở hữu, tỷ lệ 8,81% trong ngày 10/12.

CEE - CTCP Xây dựng hạ tầng CII - CTCP Tư vấn đầu tư Lâm Viên, cổ đông đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu CEE trong ngày 13/12. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CEE từ hơn 509.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,29% lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,09% và trở thành cổ đông lớn của CEE.

VND - CTCP Chứng khoán VnDirect - Đã mua được hơn 7,91 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 10 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký mua từ ngày 14/11 đến 12/12 theo phương thức khớp lệnh, với giá bình quân hơn 19.186 đồng/cổ phiếu.

EVE - CTCP Everpia - Thông báo đã hoàn tất việc mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/11 đến 12/12 theo phương thức khớp lệnh với giá bình quân 1.7800 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SMB - CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung - Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú, cổ đông đăng ký mua vào hơn 612.000 cổ phiếu SMB từ ngày 18/12 đến 16/1/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SMB lên 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,02%. Trước đó, từ ngày 14/11 đến 13/12, cổ đông trên cũng đăng ký mua hơn 612.000 cổ phiếu SMB nhưng bất thành.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán 550.000 cp trong tổng số 1.664.562 cp (tỷ lệ 0,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/12/2018 đến 16/1/2019.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), cổ đông lớn đăng ký bán ra gần 1 triệu cổ phiếu PGI từ ngày 18/12 đến 31/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, VNR sẽ giảm sở hữu tại PGI xuống còn hơn 5,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,9%.

FPT - CTCP FPT - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIS (SIC), cổ đông đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu FPT từ ngày 19/12 đến 16/1/2019 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, SIC sẽ giảm sở hữu tại FPT xuống còn 1,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,2%.