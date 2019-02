Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/02

Tin doanh nghiệp

PVC - Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu Khí - Năm 2019, Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 1,962 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 3.17 tỷ đồng và 0.17 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2018, Công ty đang đặt kế hoạch doanh thu đi lùi gần 20% và lợi nhuận giảm gần 99%.

CJC - Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung - CJC sẽ thoái 4,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) trong quý I/2019, để trả nợ vay và thu hồi vốn.

AGF - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh niên độ 2018 - 2019 với chỉ tiêu sản lượng cá tra fillet xuất khẩu 12.000 tấn, doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Nhằm trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất - kinh doanh, AGF sẽ trình đại hội bán 2 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 tại An Giang, với tổng giá trị là 340 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty dự kiến bán 2 vùng nuôi nguyên liệu tại Đồng Tháp lần lượt là vùng nuôi Nha Mân (7,7 ha), vùng nuôi An Nhơn (21 ha), với giá trị 40 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang cho đơn vị khác thực hiện, giá trị chuyển nhượng dự kiến 20 tỷ đồng.

DIG - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 7%. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức là 8/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 29/3.

Đồng thời, DIG cũng sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 47,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:0,188. Giá phát hành ra công chúng là 13.000 đồng/cp. Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến trong quý I/2019.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhằm thông qua phương án phát hành tối đa 1.2 triệu trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 1.200 tỷ đồng.

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/4/2019.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/3/2019.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Ngày 18/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 19/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/2/2019.

FLC – Tập đoàn FLC - Ngày 14/2/2019, tại Thái Bình, Tập đoàn FLC đã khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình có quy mô 1.000 giường, được xây dựng trên khu đất có diện tích 12 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng.

TDN - Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Năm 2019, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.052,8 tỷ đồng, lợi nhuận 24,2 tỷ đồng

EIB – Ngân hàng TMCP Eximbank - Eximbank dự kiến tiến hành ĐHCĐ thường niên năm nay vào ngày 26/4/2019, tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Nội dung chính của ĐHCĐ là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kinh doanh năm 2019 và một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SJF - CTCP Đầu tư Sao Thái Dương - Ông Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 1,09 triệu cổ phiếu SJF trong tổng số 3 triệu cổ phiếu SJF đăng ký mua từ ngày 14/1 đến 12/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiện đã nâng sở hữu tại SJF lên hơn 3,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%.

Tương tự, cùng khoảng thời gian giao dịch, ông Nguyễn Xuân Nam, Thành viên HĐQT của SJF cũng chỉ mua được 1,2 triệu cổ phiếu SJF trong 3 triệu cổ phiếu SJF đăng ký mua, qua đó, nâng sở hữu tại SJF lên 3,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43%.

HT1 - CTCP Xi măng Hà Tiên 1 - Ông Nguyễn Văn Chuyền, Thành viên HĐQT đã mua vào 10,21 triệu cổ phiếu HT1 trong ngày 13/2 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Chuyền đã nâng sở hữu tại HT1 lên 10,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,78%.

FCN - CTCP Fecon - Ông Hà Cửu Long, Thành viên HĐQT đã bán ra 250.000 cổ phiếu FCN từ ngày 29/1 đến 14/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Long đã giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 647.000 cổ phiếu.

NSH - CTCP Nhôm Sông Hồng - Ông Phạm Anh Tài, ủy viên HĐQT đã bán ra hơn 904.000 cổ phiếu NSH từ ngày 31/1 đến 12/2. Sau giao dịch, ông Tài đã giảm sở hữu tại NSH xuống còn hơn 60.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,29%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHG - CTCP Dược phẩm Hậu Giang - Taisho Pharmaceutical, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 925.000 cổ phiếu DHG từ ngày 20/2 đến 21/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DHG lên hơn 45,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,99%.

HII - CTCP An Tiến Industries - Ông Đinh Xuân Cường, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu HII từ ngày 20/2 đến 20/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ giảm sở hữu tại HII xuống chỉ còn hơn 79.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,28%.