Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/02

Tin doanh nghiệp

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Đã công bố báo cáo tài chính tháng 1/2019 với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng khá mạnh so với tháng 1/2018. Cụ thể, doanh thu TNG trong tháng 1 đạt 349,26 tỷ đồng, tăng 63,46% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 19,35 tỷ đồng, tăng 78,5% so với tháng 1/2018.

KVC - CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ – Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 710 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2018. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 28 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện năm 2018, song so với kế hoạch năm 2018 thì giảm 13%. Về phần phân phối lợi nhuận, HĐQT KVC quyết định không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ.

TPP - CTCP Nhựa Tân Phú - Năm 2019, TPP đặt mục tiêu cho doanh thu thuần 666 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng. Công ty cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, nhằm đảm bảo đủ năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, TPP sẽ phát hành hơn 5,7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:40.47, giá chào bán 10.000 đồng/cp.

YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1 - Đã thông qua dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài với số vốn đầu tư ban đầu dự kiến là 100.000 USD. Cụ thể, YEG sẽ thành lập mới công ty con sở hữu 100% vốn góp tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số.

VC1 - CTCP Xây dựng Số 1 - Năm 2019, VC1 đề ra doanh thu và lãi ròng vượt lần lượt tăng 41% và 20% so với thực hiện năm 2018, đạt 710 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến vẫn giữ mức trung thành là 12%.

AGF - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - HĐQT đã có nghị quyết thống nhất hủy bỏ phương án bán tài sản Công ty bao gồm 2 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 và 2 vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, thống nhất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tập thể công nhân tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để thu hồi vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank - Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 26/4/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội vào 18/3/2019.

DNC - CTCP Điện lắp máy Hải Phòng - Ngày 05/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng vào 06/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

SJG - Tổng Công ty Sông Đà – CTCP - Sắp đăng ký chuyển nhượng gần 1,2 triệu quyền mua cổ phần tại CTCP Thủy điện Đăkđrinh với giá 341 đồng/quyền mua.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVS - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 211.000 cổ phiếu TVS trong tổng số 1 triệu cổ phiếu TVS đăng ký mua từ ngày 17/1 đến 15/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hà đã nâng sở hữu tại TVS lên hơn 18,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,7%.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ông Trần Quốc Phẩm, Phó tổng giám đốc đã mua vào 300.000 cổ phiếu HSG từ ngày 21/1 đến 31/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Phẩm đã nâng sở hữu tại HSG lên hơn 383.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,1%.

DLG - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc đã mua bất thành 9,66 triệu cổ phiếu DLG đăng ký mua từ ngày 16/1 đến 14/2. Như vậy, hiện tại ông Kiên vẫn đang nắm giữ hơn 2,45 triệu cổ phiếu DLG, tỷ lệ 0,82%.

SAM - CTCP Sam Holdings - Ông Nguyễn Hồng Hải, Thành viên HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,91 triệu cổ phiếu SAM trong 2 phiên 14 và 15/2 theo phương thức thỏa thuận.

FPT - CTCP FPT - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), cổ đông đã bán ra 442.000 cổ phiếu FPT từ ngày 12/2 đến 15/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại FPT xuống còn hơn 1,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,17%.

FCN - CTCP Fecon - Pyn Elite Fund (Non-Uctis), cổ đông lớn đã mua vào hơn 334.000 cổ phiếu FCN trong ngày 14/2. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại FCN lên ơn 18,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,08%.

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Amersham Industries Ltd, cổ đông lớn đã bán ra hơn 295.000 cổ phiếu DQC trong ngày 13/2. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DQC xuống còn gần 3,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,91%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BMI - Tổng CTCP Bảo Minh - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), cổ đông đăng ký mua vào gần 300.000 cổ phiếu BMI từ ngày 21/2 đến 21/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại BMI lên 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,1%.

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu BWE từ ngày 21/2 đến 21/3 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiền sẽ nâng sở hữu tại BWE từ hơn 2,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,6% lên 3,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,26%. Trước đó, từ ngày từ ngày 14/2 đến 18/2, ông Thiền đã mua vào 500.000 cổ phiếu BWE, qua đó, nâng sở hữu tại BWE lên gần 1,6% nêu trên.

PAC - CTCP Pin Ắc quy Miền Nam - Công đoàn công ty sẽ mua thêm 200.000 cp để tăng sự gắn kết người lao động và Công ty. Số lượng cổ phiếu này sẽ được thực hiện giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận trong thời gian dự kiến ngày 21/02-21/03.