Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/10

Tin doanh nghiệp

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - SMC ghi nhận 62,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 60,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần SMC đạt 9.058 tỷ đồng – tăng 38% nhưng lợi nhuận sau thuế SMC lại giảm 24% xuống còn 218,3 tỷ đồng.

DXG - CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh - Ghi nhận 398 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 47 lần so với kết quả thực hiện trong quý 3/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3,85 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng là 460 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 1.609 đồng.

FTS - CTCP Chứng khoán FPT - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt gần 74 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hoạt động môi giới đóng góp 32,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FTS đạt 214 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,1% và 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

TAC - CTCP Dầu thực vật Tường An - Quý III/2017 doanh thu thuần trong quý III của TAC đạt 1.099,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 148 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, TAC đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 6% nhờ sự mở rộng ở phân khúc cao cấp và phổ thông; lợi nhuận gộp tăng 32%, đạt 363 tỷ đồng.

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO - Quý III/2017 với doanh thu thuần 2.131 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 436 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 81,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, KDC đạt 5.075 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 535 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 9% và lợi nhuận sau thuế 489 tỷ đồng.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh – HĐQT đã có nghị quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đoàn Minh Tuấn kể từ ngày 16/10. Đồng thời, bổ nhiệm ông Đặng Quang Thái thay thế ông Tuấn làm Tổng giám đốc cùng ngày.

SFG - CTCP Phân bón Miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017. HĐQT Công ty đã quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 710 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sẽ ghi nhận 20 tỷ đồng.

VAF - CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/12/2017.

SII - CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn – HĐQT thống nhất bán thoái vốn 3,8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nước Sài Gòn – Cần Thơ. Đối tác nhận chuyển nhượng ưu tiên là các cổ đông sáng lập, trong trường hợp cổ đông sáng lập không tham gia mua sẽ trình Đại hội cổ đông xin ý kiến. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017.

DAG - CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á - Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã chấp thuận việc phát hành 9,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và 950.000 cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017 đến quý II/2018.

HU1 - CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 - Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/11/2017.

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – HĐQT đã có nghị quyết thông qua chủ trương trả cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2017, chi tiết sẽ được thông báo sau.

L61 - CTCP Lilama 69-1 - Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 21,27 triệu cổ phiếu NTP, tỷ lệ 23,84% theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 25/9 đến 12/10.

HAR - CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - Ông Nguyễn Nhân Bảo, Phó Chủ tịch HĐQT đã mua vào 3 triệu cổ phiếu HAR từ ngày 18/9 đến 17/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Bảo đã nâng sở hữu tại HAR từ hơn 2,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,83% lên 5,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,68%.

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - CTCP Global Mind Việt Nam, cổ đông lớn đã mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu SCR trong ngày 12/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SCR từ hơn 16,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,1% lên 19,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,38%.

MHC - CTCP MHC - Trong hai ngày 09 và 10/10 MHC đã bán hết 1,5 triệu cp tại CTCP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (UPCoM: SLC), tương ứng với 16,3% vốn và không còn là cổ đông lớn tại đây.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - Bà Lê Thị Thiên Trang, con ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT đã bán ra hơn 2,78 triệu cổ phiếu IDI từ ngày 13/10 đến 18/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Trang chỉ còn nắm giữ hơn 410.000 cổ phiếu IDI, tỷ lệ 0,23%.

PNC - Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 605.000 cổ phiếu PNC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,6%. Ông Lê Lam Viên, Thành viên HĐQT cũng đăng ký bán hết gần 620.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,73%. Bà Trần Thị Phương Dung, vợ ông viên cũng bán hết 16.470 cổ phiếu PNC.

Bên cạnh đó, các ông/bà Cao Danh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Huỳnh Kim Đảnh, Trần Thị Mai, Võ Ngọc Thành cũng đều muốn bán thoái vốn cổ phiếu PNC đang sở hữu, khoảng vài chục nghìn đơn vị mỗi người. Tất cả giao dịch đều được đăng ký thực hiện từ ngày 20/10 đến 14/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Bà Đỗ Quỳnh Ngân - vợ ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc đăng ký mua 10 triệu cp, tương đương 0.67% vốn từ 19/10-17/11/2017.