Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/5

Tin doanh nghiệp

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/6/2017.

VPS – CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam - Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

BHN - CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội – Habeco - Thông báo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017. Trong đó, HĐQT BHN dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu 542 triệu lít bia được tiêu thụ, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu 8.886 tỷ đồng, tăng 9,1%. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cổ tức dự kiến ở mức 20%.

CIG - CTCP Coma 18 - Quyết định góp vốn 24 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ thành lập CTCP Thủy điện Yên Sơn, để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy Thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 tại xã Hùng Lợi, huyện Nghi Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

VTO - CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco - Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

CSV - CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam - Ngày 6/6, CSV sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng, gồm cổ tức đợt 2/2016 là 12% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 5/6 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/6.

CII - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - CII là tổ chức có liên quan với ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Cầu đường CII (mã CK: LGC) đã đăng ký mua gần 9,55 triệu cổ phiếu LGC từ ngày 20/1/2017 đến ngày 18/2/2017. Tuy nhiên, ngày 17/2, tổ chức này đã thực hiện mua 10,24 triệu cổ phiếu LGC, vượt 692.260 cổ phiếu so với khối lượng đăng ký mua. Theo đó, UBCK đã quyết định phạt CII với tổng mức phạt tiền là 55 triệu đồng.

PVL - CTCP Địa ốc Dầu khí - Dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt hơn 634 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều tồn đọng từ nhiều năm trước cần giải quyết, PVL theo đó dự kiến năm 2017 Công ty sẽ thua lỗ.

FPT - CTCP FPT - Thông báo, kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 12.975 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 904 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

RDP - CTCP Nhựa Rạng Đông - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16,12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

VNS - CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/6/2017.

LCM - CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai - Đại hội cổ đông thường niên quyết định thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu từ 50 – 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 3 – 5 tỷ đồng.

LAS - CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Ngày 01/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 02/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

VE9 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Vneco 9 – HĐQT quyết định thông qua việc chuyển nhượng hơn 5 triệu cổ phần, tương ứng 44,07% vốn điều lệ sở hữu tại CTCP Green World Nha Trang.

VNR - Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/6/2017.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Đã thông qua việc phát hành hơn 6,8 triệu cp nhằm chi trả cổ tức năm 2016. Tỷ lệ phát hành là 20%, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/cổ phiếu vào ngày 12/07/2017. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/05/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Trường Đại học Tân Tạo đã mua 6,18 triệu cp trong số 10 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu từ 3,53% lên 4,18%, tương đương 39.263.000 cp.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Từ ngày 12/04 - 11/05/2017, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã mua bất thành 1,3 triệu cp, do mức giá không đạt kỳ vọng. Đây là lần thứ hai MB Capital mua bất thành số cổ phiếu này sau lần đăng ký mua trước từ 08/03 đến 05/04/2017.

GTN - CTCP GTNFoods - 26/04/2017, CTCP Invest Tây Đại Dương đã mua thêm 259.200 cp, nâng tổng số cp nắm giữ lên 67.639.970 cp, tương đương 27,06% vốn.

MIG - Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội - Ngày 15/05/2017, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã bán thành công 1,5 triệu cp, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,62% (500.000 cp).

TTZ - CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - Từ 08/05 đến 15/05/2017, ông Đặng Ngọc Thông - Ủy viên HĐQT đã mua thành công 200.000 cp TTZ (2,86% vốn), nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch lên 5,11% và trở thành cổ đông lớn.

SAF - CTCP Lương thực thực phẩm Safaco - CTCP Phát triển Hùng Hậu, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,38 triệu cổ phiếu SAF sở hữu, tỷ lệ 17,49%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VC7 - CTCP Xây dựng số 7 - Cổ đông Nguyễn Thị Thiệp - mẹ của Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Dũng đăng ký mua thêm 100.000 cp. Thời gian thực hiện dự kiến từ 19/05 - 16/06/2017. Nếu giao dịch thành công, số cp nắm giữ của bà Thiệp sẽ nâng lên 440.737 cp.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX