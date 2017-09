Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/9

Tin doanh nghiệp

FPT - CTCP Tập đoàn FPT – Thông báo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 với doanh thu hợp nhất đạt 27.340 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.697 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2016.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Tháng 8 TNG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 354,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, doanh thu và lợi nhuận TNG lần lượt đạt 1.635,4 tỷ đồng và 76,85 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 74,34% kế hoạch doanh thu cả năm (2.200 tỷ đồng) và hoàn thành 66,83% kế hoạch lợi nhuận năm (115 tỷ đồng).

KHP - Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Đã ban hành nghị quyết về việc chuyển nhượng tài sản lưới điện 110 kV Khánh Hòa cho Tổng công ty Điện lực miền Trung. Theo KHP, việc chuyển nhượng tài sản bao gồm chuyển giao toàn bộ 136 lao động đang quản lý vận hành lưới điện 110 kV. Dựa trên giá trị tài sản trên sổ sách kế toán đến ngày 30/6/2017, tổng giá trị chuyển nhượng là 106 tỷ đồng.

KAC - CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An – Đã chi 9,8 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Phát triển Dự án Khải Hoàn Land - Khang An, tương đương số vốn góp là 49%. Với tỷ lệ góp vốn như trên, Công ty TNHH Phát triển Dự án Khải Hoàn Land - Khang An sẽ có vốn điều lệ khoảng 20 tỷ đồng.

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Quyết định sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng đất để mở rộng chi nhánh bán hàng Bình Dương với giá gần 5 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thực hiện chuyển nhượng khoảng 331 m2.

NAF - CTCP Nafoods Group - Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2017 đã thông qua việc phát hành 1,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2015, tương đương tỷ lệ thực hiện 20 : 1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2017 hoặc chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2018. Cùng thời gian trên, NAF cũng sẽ phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP, được tự cho chuyển nhượng, chi tiết sẽ được thông báo sau.

CEE - CTCP Xây dựng hạ tầng CII - Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/1/2018.

VDP - CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha – HĐQT quyết định thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/10/2017, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2017.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, MBB dự kiến phát hành 17,13 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 1%. Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu tư ngày 18/9 đến ngày 3/10.

CAV - CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Ngày 05/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 06/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2017.

CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trong tháng 10 tới sẽ chi hơn 2.000 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Ngày 16/9, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức cho năm tài chính 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% (tỷ lệ thực hiện 100:12), tương đương SHA sẽ phát hành hơn 2,41 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017.

FID - CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam – HĐQT quyết định bán thoái vốn toàn bộ 3,5 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư thương mại Thanh Thủy, với giá bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2017.

MPC - Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông ngày 27/9 để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. Như vậy, sau hơn 2 năm hủy niêm yết trên HOSE, MPC mới thực hiện cam kết khi rời sàn là đưa cổ phiếu lên giao dịch tại UPCoM.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre - CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,8 triệu cổ phiếu DBT từ ngày 11/9 đến 12/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DBT từ 740.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,01% lên hơn 2,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,69%.

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn đăng ký bán ra 500.000 từ ngày 16/8 đến 14/9, nhưng kết quả chỉ bán được hơn 18.000 cổ phiếu.

NVT - CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu NVT từ ngày 18/8 đến 16/9, nhưng kết quả đã không bán được bất kỳ cổ phiếu nào.

VFR - CTCP Vận tải và Thuê tàu - Ngày 12/09/2017, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất giao dịch bán hết hơn 1,18 triệu cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVT - CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu NVT từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ giảm sở hữu tại NVT xuống còn hơn 53.000 cổ phiếu.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Bà Nguyễn Xuân Đoài, vợ ông Điêu Chính Hải Triền, Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu MWG từ ngày 20/9 đến 19/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Đoài sẽ giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 1,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,58%.

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu DTL từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại DTL xuống còn hơn 10,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,42%.