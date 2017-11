Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/11

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần 479,7 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 61 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của OGC ghi nhận hơn 898,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 185 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ ròng gần 424 tỷ đồng.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, TTF lỗ gần 400 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý có lãi thứ 2 của TTF.

C47 - Công ty cổ phần Xây dựng 47 - 9 tháng đầu năm, C47 ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, từ 2,3 tỷ đồng lên 36,2 tỷ đồng, nhờ khoản thoái vốn tại CTCP Thủy điện Định Bình; đồng thời ghi nhận cổ tức năm 2016 từ Thủy điện Định Bình, CTCP Thủy điện Buôn Đôn và CTCP Du lịch Hầm Hô. Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của C47 đạt 35,5 tỷ đồng, tăng hơn 111% so với mức 16,8 tỷ cùng kỳ năm ngoái, vượt gần 51% kế hoạch (24 tỷ đồng).

PVS - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Doanh thu của PVS trong quý III đạt mức 3.185 tỷ đồng, giảm 33,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 111 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh số của PVS đạt 10.917 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức 676 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng, tương đương mức giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

NVT - CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay - Trong quý 3/2017 vẫn lỗ ròng hợp nhất hơn 6 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế 9 tháng lên hơn 301 tỷ đồng.

Tin doanh nghiệp

NKG - CTCP Thép Nam Kim - Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12/2017.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Thông báo trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng cả cổ phiếu và tiền mặt. Theo đó, cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ thực hiện 7%, tương đương FLC sẽ phát hành hơn 44,66 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Cổ tức bằng tiền mặt được trả theo tỷ lệ 3%. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành cổ phiếu.

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa – HĐQT thông báo kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu hơn 385 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 21 tỷ đồng. Quý IV/2017, SVI đặt mục tiêu doanh thu 405 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng. Ngoài ra, SVI cũng sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, chi tiết sẽ được thông báo sau.

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group – Đã thông qua việc ký hợp đồng thi công giữa Công ty và CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) tại dự án số 265 Cầu Giấy, Hà Nội với tổng trị giá 18 tỷ đồng.

ADS - Công ty cổ phần Damsan - Công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15%. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông là 29/12. Năm 2017, ADS dự kiến cổ tức ở mức 20%, tương đương mức chia cổ tức năm 2016.

HVG - CTCP Hùng Vương - Quyết định sẽ thoái toàn bộ vốn hơn 21,16 triệu cổ phiếu sở hữu, tương đương 54,28% tại Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FCM).

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

EVG - CTCP Đầu tư Everland – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 440.000 cổ phần của CTCP Du lịch và Giải trí Everland từ bà Lê Thị Tuyến với giá 4,4 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng EVG sẽ nâng sở hữu tại Công ty trên lên 1,74 triệu cổ phần, tỷ lệ 87%.

SHN - CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội – Đã thông qua việc phát hành hơn 5,87 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 5%. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FPT - CTCP Tập đoàn FPT - Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu FPT trong ngày 31/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Ngọc đã giảm sở hữu tại FPT từ hơn 19,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,7% xuống còn 18,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,42%.

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - CTCP Tập đoàn SHC, cổ đông đã mua vào 1 triệu cổ phiếu SHA trong ngày 23/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SHA từ 577.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,9% lên 1,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,8% và trở thành cổ đông lớn của SHA.

Cùng thời gian đó, CTCP Đầu tư LGC Việt Nam cũng mua vào hơn 1 triệu cp, tăng sở hữu lên hơn 1,73 triệu cp, chiếm 8,6% vốn SHA. Cộng với người có liên quan đang nắm giữ thì nhóm này sở hữu tổng cộng hơn 2 triệu cp SHA, tương ứng 10% vốn. CTCP An Gia cũng đã mua vào 77.000 cp SHA và chính thức trở thành cổ đông lớn khi nâng sở hữu lên hơn 1 triệu cp, chiếm 5,06% vốn vào ngày 24/08.

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG), cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,23 triệu cổ phiếu DIC theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DIC lên hơn 3,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,75%.

KLF - CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF - CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành đã mua vào thêm hơn 5 triệu cp vào ngày 26/10, tăng sở hữu từ hơn 4,75 triệu cp (2,87%) lên 9,76 triệu cp (5,9%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Đăng ký bán 11.715.646 trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) từ 03-22/11/2017 theo phương thức thỏa thuận. Hiện MSN đang nắm giữ 22.298.893 trái phiếu chuyển đổi Techcombank (MSN cũng sở hữu 133.171.180 cp Techcombank, tương đương 15% vốn).

VIS - CTCP Thép Việt Ý - Trong thời gian từ ngày 03/11 đến 30/11, CTCP Thương mại Thái Hưng đăng ký bán 14.767.000 cp nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, Thái Hưng giảm sở hữu xuống mức 33,71 triệu cp VIS, chiếm 45,66%. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

GSM - CTCP Thủy điện Hương Sơn - Tổng Công ty Sông Đà tiếp tục đăng ký bán hết 16.166.450 cp đang nắm giữ trong thời gian từ 02/11 đến 01/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.