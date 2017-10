Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/10

Tin doanh nghiệp

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với doanh thu gần 1.764 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 155,7 tỷ đồng, tăng 19,98%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu DBC đạt 4.453 tỷ đồng, giảm 5,6% so cùng. Lợi nhuận sau thuế hơn 136 tỷ đồng, giảm 65,29% so cùng kỳ và hoàn thành 42,5% kế hoạch.

BVS - CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt 113 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 24,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hoạt động của BVS đạt 332,3 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO – Đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu thuần tăng gần 360% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.131 tỷ đồng. Lợi nhuận thực hiện giảm 90,5% đạt 82 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, KDC đạt doanh thu thuần đạt 5.075 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 489 tỷ đồng.

AAM - CTCP Thủy sản Mekong – Đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với việc bất ngờ báo lỗ 4,23 tỷ đồng, đây là quý đầu tiên kinh doanh thua lỗ trong hơn 8 năm qua kể từ ngày chào sàn (tháng 9/2009).

TAG - CTCP Thế Giới Số Trần Anh - Do ảnh hưởng từ tin sáp nhập vào Thế giới Di Động (MWG) khiến Công ty làm ăn thua lỗ gần 5 tỷ đồng sau 9 tháng.

LIX - CTCP Bột giặt LIX – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 với chỉ tiêu doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng.

PTB - CTCP Phú Tài – Đã công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 271 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận quý 4 đạt 152 tỷ đồng.

S4A - CTCP Thủy điện Sê San 4 – HĐQT xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 280,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,2 tỷ đồng, tăng hơn 36 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức từ 16 – 17% theo phương án cũ lên 24 – 25% theo kế hoạch mới.

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

KMR - CTCP Mirae - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/10/2017. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển từ lãi thành lỗ, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 giảm từ hơn 10 tỷ đồng xuống hơn 764 triệu đồng căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/11/2017, và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

PTC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện - Thông báo đã hoàn tất việc mua 1,79 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 04/10 đến 18/10 theo phương thức khớp lệnh, với giá mua bình quân 6.020 đồng/cổ phiếu.

PC1 - CTCP Xây lắp điện 1 - Thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 39,8% kể từ ngày 19/8.

SRC - CTCP Cao su Sao Vàng - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/11/2017.

LCD - CTCP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAR - CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - Trong thời gian từ ngày 18/09 đến 17/10, ông Nguyễn Nhân Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua vào 3 triệu cp, tăng sở hữu từ hơn 2,74 triệu cp (2,83%) lên 5,74 triệu cp (5,68%) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VGC – Tổng Công ty Viglacera – CTCP - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã bán 63.000 CP giảm số lượng nắm giữ xuống còn 537.000 CP (tỷ lệ 0,13%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 18/09/2017 đến 17/10/2017.

SPI - CTCP Đá Spilít - Ông Nguyễn Minh Đạt là anh ruột của ông Nguyễn Minh Nghĩa đã bán 226.000 CP giảm số lượng nắm giữ xuống còn 629.500 CP (tỷ lệ 3,74%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 09/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động - Trong thời gian từ 23/10 đến 16/11, CDH Electric Bee Limited đăng ký bán 479.630 cp trong tổng số hơn 2,94 triệu cp (0,96%) đang nắm giữ tại MWG để tái cơ cấu đầu tư. Giao dịch thỏa thuận trên sàn hoặc thỏa thuận ngoài biên độ. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm nắm giữ MWG xuống mức 2,46 triệu cp, chiếm 0,8% vốn.

BBS – Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn - Ông Dương Minh Tuấn - Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đăng ký bán 30.000 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện ông Tuấn đang nắm giữ 37.112 CP (tỷ lệ 0,62%) . Thời gian thực hiện giao dịch từ 23/10/2017 đến 31/10/2017.