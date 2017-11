Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/11

Tin doanh nghiệp

FPT - Công ty Cổ phần FPT – Đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất 34.966 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu đạt 5.473 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế đạt 850 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

SBV - CTCP Siam Brother Việt Nam - Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2017.

HOT - CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An – Đã thông qua kết quả kinh doanh quý III/2017 với tổng doanh thu hơn 57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,92 tỷ đồng. Trong quý IV/2017, HOT đặt mục tiêu doanh thu 41,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,7 tỷ đồng.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy - Quyết định thực hiện đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng với giá trị xây dựng – chuyển giao (giá trị hợp đồng) là hơn 1.668,4 tỷ đồng.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2017.

KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - Đã thống nhất việc chuyển nhượng 3,92 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Phú Gia Hà Nam, tương đương 49% vốn điều lệ của Phú Gia Hà Nam. Về thời gian thực hiện, KPF cho biết sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng, bàn giao hồ sơ trước ngày 31/12/2017.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 và 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8% (mỗi năm 4%), thanh toán bắt đầu từ ngày 13/12/2017.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong – Đã công bố các tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Theo đó, HĐQT sẽ trình Đại hội nội dung nới room lên 100%. Bên cạnh đó, NTP sẽ thay đổi mô hình tổ chức quản lý bằng việc bỏ Ban kiểm soát. Đồng thời, Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ 5 thành viên lên 9 thành viên.

NFC - CTCP Phân lân Ninh Bình - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/12/2017.

VNF - CTCP VinaFreight - Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động – Đã phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cố định 6,55%/năm và kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/11/2017 và sẽ đáo hạn vào ngày 17/11/2022.

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Sẽ giải thể Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và chuyển quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước. Việc giải thể và chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự kiến thực hiện từ ngày 20/11/2017.

ADS - CTCP Damsan - Sẽ thực hiện phát hành 4,37 triệu cp riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư với giá 17.000 đồng/cp vào cuối tháng 11. Theo đó, thời gian bắt đầu chào bán dự kiến ngày 21/11 đến ngày 04/12/2017. Danh sách 6 nhà đầu tư gồm có bà Phan Thu Hương, ông Vũ Huy Đông và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng sẽ mua 3 triệu cp, mỗi nhà đầu tư mua 1 triệu đơn vị; còn lại ông Vũ Huy Đức, ông Đỗ Đức Khang và ông Vương Quốc Dương lần lượt mua 600.000 cp, 500.000 cp và 270.000 cp.

SSG - CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam - Ngày 21/11, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) đã bán đấu giá thành công 4 triệu cp SSG với giá 10.640 đồng/cp. Theo đó, có 5 nhà đầu tư đăng ký mua nhưng chỉ 1 tổ chức trúng giá với mức giá bình quân 10.640 đồng/cp, tương ứng giá trị thu về 42,56 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM – CTCP Sữa Việt Nam - Ban Giám đốc của Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) đã mua thêm 16.464.493 cổ phiếu Vinamilk (tương đương gần 1,1%) trên thị trường, qua đó nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên gần 10%.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 23 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 30/10 đến 20/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Đức đã giảm sở hữu tại HAG từ hơn 347,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,5% xuống còn 324,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,02%.

SKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang - Ông Puan Kwong Siing, Tổng giám đốc đã bán ra 1 triệu cổ phiếu SKG từ ngày 14/11 đến 20/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Puan Kwong Siing đã giảm sở hữu tại SKG xuống còn hơn 9,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,45%.

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - Halley Sicav - Halley Asian Prosperity, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 6,62 triệu cổ phiếu SJD sở hữu, tỷ lệ 9,59%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 14/11.

BVG - CTCP Đầu Tư BVG - Bà Vũ Thị Thanh đã mua vào 1,25 triệu cp và chính thức trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 12,82%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 16/11/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CIG - CTCP Coma18 - Ông Lê Huy Lân, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,47 triệu cổ phiếu CIG sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/11 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.