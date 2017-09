Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/9

Tin doanh nghiệp

CMV - CTCP Thương Nghiệp Cà Mau - ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, CMV đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 4.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng và cổ tức 15%.

CAV - CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) sẽ chi 50 tỷ đồng để đầu tư tài chính vào CAV. Bên cạnh đó, CAV thông báo ngày 05/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 06/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2017.

SKG - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang – Đã thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc đóng 2 tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Qúy. Tổng vốn đầu tư cho hoạt động này vào khoảng 4,4 triệu USD, được lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty. Tàu có sức chở khoảng 306 hành khách, dự kiến được đưa vào hoạt động trong khoảng quý II/2018 và quý I/2019. Hội đồng quản trị SKG cũng thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD (Malaysia) là đơn vị thực hiện.

DNP - CTCP Nhựa Đồng Nai - Đã thông qua việc sẽ tạm thời dùng một phần vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để đầu tư trái phiếu CTCP Dịch vụ HomeDirect. Được biết, theo kế hoạch ban đầu, Công ty dự kiến dùng hơn 120 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 để trả nợ vay ngân hàng.

NBC - CTCP Than Núi Béo – Vinacomin – Sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 với nội dung thảo luận thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NBC khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu lên 65%.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Ngày 21/9, HĐQT đã có quyết định chuyển nhượng toàn bộ hơn 1,25 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI), tương đương tỷ lệ 68,52%.

PXS - CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí - Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 05/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2017.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ phát hành 0,78%, số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017.

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 5 : 1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong ngay quý III/2017. Bênh cạnh đó, FTM cũng phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu việc chào bán thành công, FTM sẽ tăng vốn điều lệ lên 610 tỷ đồng.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 02/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

SDC - CTCP Tư vấn Sông Đà - Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/11/2017.

FCN - Công ty cổ phần FECON - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 75%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Đã bán được hơn 2,43 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số đăng ký bán hết hơn 3,22 triệu cp trong thời gian từ ngày 17/08 đến 14/09.

VGC - Tổng CTCP Viglacera - Nhóm nhà đầu tư nước ngoài thuộc quỹ VinaCapital, cổ đông đã mua vào 5 triệu cổ phiếu VGC trong ngày 14/9. Qua đó, đã nâng sở hữu tại VGC từ hơn 16,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,83% lên 21,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%, và trở thành cổ đông lớn của VGC.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CII - CTCP Đầu tư tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - VIP Infrastructure Holdings Pte Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán ra 11,3 triệu cổ phiếu CII từ ngày 25/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại CII từ hơn 21,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,76% xuống còn 10,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,17%. Qua đó sẽ không còn là cổ đông lớn của CII.

NTP - CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong - The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co, Ltd, cổ đông lớn đã đăng ký thoái vốn toàn bộ 21,27 triệu cổ NTP sở hữu, tương ứng tỷ lệ 23,84%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/9 đến 20/10/2017 qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

TCO - CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải - Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, thành viên HĐQT đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu TCO từ ngày 25/9 đến 24/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lan sẽ giảm sở hữu tại TCO xuống còn 110.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,64%.

BCG - CTCP Bamboo Capital - CTCP Ô tô 1-5 đăng ký bán 2,8 triệu cp trong thời gian từ 26/09 đến 24/10 theo phương thức thỏa thuận nhằm cơ cấu tài chính. Hiện tổ chức này đang nắm giữ hơn 6,92 triệu cp (6,41%) BCG, nếu giao dịch thành công, sẽ giảm nắm giữ xuống 4,12 triệu cp (3,81%).

TOT - CTCP Vận tải Transimex - Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 101.680 cp (tỷ lệ 1,85%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 20/102/2017.

S4A - CTCP Thủy điện Sesan 4A - Ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Sinh sở hữu 939.960 cp (tỷ lệ 2,227%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/9 đến 25/10/2017.