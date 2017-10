Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/10

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương của Vietcombank trong quý III đạt 11.597 tỷ đồng, tăng 22,76% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế gần 2.680 tỷ đồng, tăng 30,92% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 33.812 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận trước thuế 7.934 tỷ đồng, tăng 25,42% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,24% kế hoạch cả năm (9.200 tỷ đồng).

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Riêng quý 3/2017 Coteccons báo lãi sau thuế 477,5 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 18.185 tỷ đồng, tăng 4.724 tỷ đồng tương ứng mức tăng 35% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016.

NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Tính riêng quý 3/2017 doanh thu thuần đạt 1.137,3 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, lãi sau thuế còn hơn 34,34 tỷ đồng, chỉ bằng 21% lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 4.687 tỷ đồng, lãi sau thuế 490,6 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành được 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Quý III, NTP đạt doanh thu hơn 1.280 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 170,38 tỷ đồng, tăng 75,65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.338 tỷ đồng và 402 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,33% và 25,63% so với cùng kỳ.

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Báo lãi sau thuế gần 169 tỷ đồng trong quý 3/2017, tăng 28,6% so với quý 3/2016. Trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 168,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 5.991 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 409,36 tỷ đồng, giảm sút 10% so với cùng kỳ 2016.

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 595 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2016 và đã thực hiện được 91% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 267,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (221,32 tỷ đồng). Quý 4 công ty dự kiến đạt 258,5 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 122,5 tỷ đồng.

TMT - CTCP Ô tô TMT - Tính riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 576,7 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ, lãi sau thuế gần 7 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số lãi hơn 532 triệu đồng đạt được trong quý 3/2016. 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.820,7 tỷ đồng, giảm sút 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 10 tỷ đồng, bằng 21% lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016 và mới hoàn thành được 8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

PXI - Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí - Tiếp tục báo lỗ gần 10 tỷ đồng trong quý 3/2017 nâng mức lỗ 9 tháng đầu năm lên con số hơn 29 tỷ đồng.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang – Đã công Bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 2% và 16%, tương ứng doanh thu thuần 902 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DHG đạt doanh thu thuần 2.710 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 498 tỷ đồng, tăng 6%.

PLP - CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê – Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với danh thu 76,4 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PLP ghi nhận doanh thu thuần 221 tỷ đồng, gấp 8,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 38,6 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 3 tỷ đồng.

Tin doanh nghiệp

BSI - CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

LAS - CTCP Supe Phốt phá và Hóa chất Lâm Thao - Ngày 10/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 13/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Đã có kế hoạch chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty sở hữu tại CTCP Nước sạch Vinaconex để thực hiện chủ trương tái cấu trúc của HĐQT. Hiện nay, VCG đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty nói trên.

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Vietnam Ventures Ltd, cổ đông lớn đã mua vào 3,8 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 16/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại KDH từ hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,75% lên 19,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,38%.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia - Ông Trương Công Khanh, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1 triệu cp (tỷ lệ 0,55%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 16/10 đến 17/10/2017. Cũng liên quan đến cổ phiếu IDI, bà Lê Thị Phượng, Thành viên HĐQT, cũng đã bán toàn bộ 1 triệu cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 17/10 đến 18/10/2017.

NTL - CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.098.390 cp (tỷ lệ 5,08%) xuống 2.998.390 cp (tỷ lệ 4,92%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2017.

CTP - CTCP Cà phê Thương Phú - Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu CTP từ ngày 09/10 đến 17/10. Qua đó, ông Phú đã nâng sở hữu tại CTCP lên 1,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,9%.

VE1 - CTCP xây dựng điện Vneco 1 - Ông Yang Xiao Dong, Ủy viên HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 171.000 cp (tỷ lệ 5,83%). Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2017.

KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - Bà Lương Thị Hồng Vân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 790.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.320.360 cp lên 2.110.360 cp. Giao dịch thực hiện ngày 17/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HAX từ ngày 26/10 đến 24/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ nâng sở hữu tại HAX lên hơn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,19%.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Phó TGĐ, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 652,448 cp (tỷ lệ 0,043%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/10 đến 22/11/2017.

PHC - CTCP Phục Hưng Holdings - Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó TGĐ, đăng ký bán 180.000 cp trong tổng số 1.233.992 cp (tỷ lệ 5,9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/10 đến 20/11/2017.

TTB - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ - Bà Phùng Thị Nam, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Nam sở hữu 1.395.515 cp (tỷ lệ 3,28%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/10 đến 22/11/2017.

MEC - CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà - Ông Nguyễn Đức Danh, Phó TGĐ, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Doanh sở hữu 16.853 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/10 đến 21/11/2017.