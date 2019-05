Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/05

Tin doanh nghiệp

VIC - CTCP Tập đoàn Vingroup - Đã họp ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng, cao hơn 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.500 tỷ đồng, tăng 5%.

VIC đã hoàn tất phân phối 154,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho SK Investment, trong tổng số 250 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương đương tỷ lệ 61,73%, từ ngày 20/4 đến 21/5.

FPT - CTCP FPT - Doanh thu 4 tháng tăng trưởng 19,4%, đạt 7.791 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch lũy kế; lợi nhuận trước thuế 1.342 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 111% kế hoạch lũy kế.

PET - CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2019.

KPF - CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh - Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/6/2019. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 100 -15, tương đương KPF sẽ phát hành thêm 858.000 cổ phiếu mới.

YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1 - Youtube thông báo Thỏa thuận lưu trữ nội dung với YEG đã không còn hiệu lực. Vì thế, Youtube sẽ tiến hành releasing (giải phóng) các kênh đang hợp tác với Yeah1 và các công ty con (bao gồm các kênh tự sở hữu vận hành O&O và các kênh của bên thứ 3) từ ngày 22/5. Các quyền MCN (mạng lưới đa kênh) của Yeah1 cũng sẽ bị tạm ngưng không xác định thời gian.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/7/2019.

HAS - CTCP Hacisco - Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2019.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã có quyết nghị thông qua việc đầu tư góp thêm gần 371 tỷ đồng vốn vào CTCP The Prince Residence. Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, NVL sẽ sở hữu gần 56 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương tổng mệnh giá gần 560 tỷ đồng tại The Prince Residence.

TEG - CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành – Đã thông qua việc phát hành hơn 2,94 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Thời gian thực hiện trong quý II – quý III/2019.

MDG - CTCP Miền Đông - Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng lag 10/6. Theo đó, cổ tức được trả tổng cộng bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2019.

VCS - CTCP Vicostone – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn 50 tỷ đồng của CTCP Tập đoàn Hoàng Xanh A&A sở hữu tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế. Thời gian thực hiện trong tháng 5/2019.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào 14/6 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 13/6. Với vốn điều lệ 518 tỷ đồng, công ty dự kiến phát hành thêm 10,36 triệu cổ phiếu (người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGT - CTCP PGT Holdings - Ông Shimabukuro Yoshihiko, Ủy viên HĐQT đã mua vào hơn 825.000 cổ phiếu PGT, tỷ lệ 9,32% từ ngày 17/5 đến 05/6. Trước giao dịch, ông Yoshihiko chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PGT nào.

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - Ông Trần Duy Kiểu, Thành viên HĐQT đã mua bất thành hơn 3,97 triệu cổ phiếu TNA đăng ký mua từ ngày 18/4 đến 15/5 theo phương thức khớp lệnh.

SHP - CTCP Thủy điện miền Nam - Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên HĐQT đã mua vào 135.000 cổ phiếu SHP từ ngày 22/4 đến 21/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thịnh đã nâng sở hữu tại SHP lên 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,43%.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Jpmorgan VietNam Opportunities Fund đã bán hơn 3 triệu cp MBB cho 3 tổ chức ngoại, bao gồm: Vanderbilt University (240,440 cp), Arjuna Fund Pte.Ltd (1,957,840 cp) và Ashoka Pte.Ltd (1,236,530 cp).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CT3 - CTCP Đầu tư xây dựng công trình 3 - Ông Phan Quốc Hiếu, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 1.185.000 cp (tỷ lệ 14,81%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 21/6/2019.

VAF - CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển - Công ty TNHH Hoàng Ngân đăng ký mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch công ty Hoàng Ngân sở hữu 7.323.097 cp (tỷ lệ 19,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2019.