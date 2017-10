Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/10

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

FPT - CTCP FPT – 9 tháng doanh thu hợp nhất của FPT đạt 31.131 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, tương đương 99% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. EPS sau 9 tháng đạt 2.845 đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

SFG - CTCP Phân bón miền Nam - Quý III/2017, SFG đạt doanh thu 669 tỷ đồng, tăng 49,3%; lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SFG đạt doanh thu 1.812 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 77,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý IV/2017, SFG dự kiến doanh thu 710 tỷ đồng, lợi nhuận 20 tỷ đồng.

PVV - CTCP Vinaconex 39 - Tiếp tục báo lỗ quý thứ 7 liên tiếp (từ quý 1/2016 đến quý 3/2017) với con số 18 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên 28 tỷ đồng, xa vời so với kế hoạch có lãi 12 tỷ đồng cho cả năm 2017.

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt - 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 1.006 tỷ đồng, tăng hơn 69% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế 580 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận trước thuế do đánh giá lại tài sản tài chính là 104 tỷ đồng.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy – Đã công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính từ 01/07 – 30/09/2017 với doanh thu tăng nhẹ lên 490 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 112,7 tỷ đồng, tăng 9% so vỡi cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng năm tài chính, TCH ghi nhận doanh thu tăng 80% lên 1.104 tỷ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn 11% về 253,8 tỷ đồng.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - 9 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 3.998 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 1.188 tỷ đồng. Trong đó riêng quý III/2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 166 tỷ đồng. Quý IV/2017, HAG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận gộp các mảng chính 680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 180 tỷ đồng.

BMI - Tổng CTCP Bảo Minh - Tính đến 30/9/2017, tổng doanh thu ước đạt 2.927,2 tỷ đồng, hoàn thành 74,7% kế hoạch năm (3.918 tỷ đồng), tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 169 tỷ đồng, hoàn thành 85,35% kế hoạch năm (kế hoạch 198 tỷ đồng), trong đó lãi kinh doanh bảo hiểm 26 tỷ đồng.

NLG – Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long - Quý 3 đạt doanh thu 375 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NLG đạt 1636 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 464,8 tỷ đồng, tăng mạnh 146,7% so với cùng kỳ năm 2016.

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty ước đạt gần 4.260 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 639 tỷ đồng, tăng 68% cùng kỳ, vượt 1% kế hoạch cả năm.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Doanh thu quý 3/2017 của Công ty xấp xỉ 135 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế đột biến lên mức 34 tỷ đồng, trong khi quý 3/2016 chỉ đạt 7 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 236 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với con số 209 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi ròng tương ứng tăng 1,5 lần, từ mức 20 tỷ lên 50 tỷ đồng.

Tin doanh nghiệp

VPH - CTCP Vạn Phát Hưng - Ngày 1/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. VPH dự kiến phát hành thêm gần 10,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

HII, AAA - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái và CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát – HII và AA đã cùng góp vốn thành lập CTCP Tổ hợp Nhựa An Phát. Theo đó, CTCP Tổ hợp Nhựa An Phát có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do AAA góp 65% vốn và HII góp 30%. Thời gian góp vốn từ tháng 10-11/2017.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Đã ban hành Nghị quyết về việc Vinamilk đầu tư nắm giữ 65% vốn điều lệ của CTCP Đường Khánh Hòa (KSC)

PC1 - CTCP Xây lắp điện 1 - Quyết định giá bán hơn 17,61 triệu cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được phân phối 9,18 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư trong nước được phân phối hơn 8,43 triệu cổ phiếu.

HAD - CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2017.

SD2 - CTCP Sông Đà 2 - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

TMC - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức - Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMV - CTCP Thương nghiệp Cà Mau - Tổng Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 4,43 triệu cổ phiếu CMV, tỷ lệ 36,63% trong ngày 19/10.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong - CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong phía Nam, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Quốc Dũng, Tổng giám đốc đã mua vào 1,35 triệu cổ phiếu NTP từ ngày 28/9 đến 20/10. Sau giao dịch, tổ chức trên đã nâng sở hữu tại NTP từ hơn 3,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,15% lên 5,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,66%, qua đó trở thành cổ đông lớn của NTP.

TVC - CTCP Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt - Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông lớn đã mua vào 500.000 cổ phiếu TVC từ ngày 13/10 đến 20/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TVC từ hơn 3,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,04% lên 4,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,29%.

S99 - CTCP SCI - Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 1 triệu cổ phiếu S99 từ ngày 25/9 đến 18/10. Sau giao dịch, ông Hùng đã nâng sở hữu tại S99 lên 1,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,66%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty vừa đăng ký bán 23 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đức sẽ giảm sở hữu tại HAG xuống còn hơn 324,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,02%.

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu DTL từ ngày 27/10 đến 24/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại DTL xuống còn hơn 10,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,61%.

TRA - CTCP Traphaco - Vietnam Azalea Fund Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 10,36 triệu cổ phiếu TRA, tương ứng tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 25%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 24/11, theo phương thức thỏa thuận hoặc thông qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán (đối với trường hợp ngoài biên độ và sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).