Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/10

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền – Đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2017 với tổng doanh thu hơn 1.581 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 89,57 tỷ đồng. Trong quý 4 năm nay, BFC dự kiến đạt 1.378,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 81,4 tỷ đồng.

DAG - CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á – Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt 496 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, DAG đạt trên 22 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 82% chỉ tiêu cả năm.

VSC - CTCP Container Việt Nam – Quý 3 đạt doanh thu thuần 352 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng 63,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VSC đạt doanh thu thuần 958,5 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và tương đương 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của VSC ghi nhận 216 tỷ đồng, giảm 3% và đạt 80% chỉ tiêu cả năm đề ra.

PPI - CTCP Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương - Kinh doanh dưới giá vốn khiến quý 3/2017 PPI lỗ gộp gần 5 tỷ đồng. Sau khi trừ thêm các loại chi phí, PPI lỗ ròng hơn 8,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2016 có lãi gần 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng PPI lỗ 23,5 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 2,2 tỷ đồng).

HKB - Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - Chi phí QLDN đội lên tới gần 36 tỷ đồng cao gấp 5 lần cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến HKB chịu lỗ lên tới hơn 40 tỷ đồng trong quý 3/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 công ty này lỗ ròng 58,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 10 tỷ đồng LNST, doanh thu thuần đạt 135,8 tỷ đồng chỉ bằng 1/3 so với 9 tháng đầu năm 2016.

SEB - CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung - Kết thúc quý 3, SEB lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, vượt xa so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SEB đạt doanh thu thuần 235 tỷ đồng, tăng 106% và gấp đôi kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng ghi nhận 117,8 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ và gấp 1,5 lần chỉ tiêu đề ra, nâng khoản lãi lũy kế lên gần 132,4 tỷ đồng.

VIP - CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco - Quý 3/2017 với doanh thu thuần 171 tỷ đồng, tăng gần 4% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 15 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, VIP lãi ròng gần 48 tỷ đồng, giảm mạnh 41% so mức 81,5 tỷ đồng của cùng kỳ.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Kết thúc 9 tháng đầu năm ghi nhận 100 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đồng thời thực hiện được 77% chỉ tiêu năm.

NDF - CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định - Công bố lãi ròng 9 tháng đầu năm đạt hơn 11 tỷ đồng, vượt 120% kế hoạch.

Tin doanh nghiệp

AAA - CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Quyết định phê duyệt kế hoạch góp vốn 65 tỷ đồng, chiếm 65% vốn điều lệ thành lập CTCP Tổ hợp Nhựa An Phát. Trụ sở đặt tại cụm Công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Tp. Hải Dương. Thời điểm góp vốn dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2017.

TYA - CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam – HĐQT quyết định vay tín dụng ngắn hạn Ngân hàng SinoPac, chi nhánh TP.HCM số tiền 3 triệu USD.

HAI - CTCP Nông dược HAI - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 7:4 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 07 quyền được mua 4 cổ phiếu mới). Như vậy, HAI sẽ phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền – Đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – HĐQT quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC) với giá không thấp hơn giá trị sổ sách của TCSC. Đồng thời, giải thể Công ty TNHH MTV E.LAND do TCM nắm 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, TCM cũng quyết định sáp nhập Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long vào Công ty.

L61 - CTCP Lilama 69-1 - Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong - Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại - Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng – DIC Group, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,23 triệu cổ phiếu DIC trong ngày 17/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DIC từ hơn 2,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,09% lên 3,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,75%.

NDP - CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định - Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NDP từ ngày 21/9 đến 20/10. Nhưng kết quả đã không mua được cổ phiếu NDP nào. Như vậy, ông Thanh hiện vẫn nắm giữ 420.000 cổ phiếu NDP, tỷ lệ 5,35%.

DBD - CTCP Dược - Trang Thiết bị Y tế Bình Định - Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định đã bán hết 10.475.800 cp (tỷ lệ 33,34%) . Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 16/10/2017 đến 24/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Bà Ngô Thị Thu Trang, Giám đốc điều hành dự đăng ký bán 1.070.622 cổ phiếu VNM trong tổng số 1.080.075 cổ phiếu VNM đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 27/10 đến 24/11/2017. Nếu giao dịch thành công, bà Thu Trang sẽ chỉ còn nắm giữ 9.453 cổ phiếu VNM.

FPT - CTCP Tập đoàn FPT - Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu FPT từ ngày 31/10 đến 29/11 theo phương thức thỏa thuận với bên nhận là ông Nguyễn Khắc Thành, hiệu trưởng trường Đại học FPT, hiện ông Thành đang nắm giữ hơn 1,27 triệu cổ phiếu FPT. Dự kiến giao dịch thành công, ông Ngọc sẽ giảm sở hữu tại FPT từ hơn 19,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,7% xuống còn 18,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,42%.

HNG - CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HNG từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức khớp lệnh. Hiện nay, bà Hạnh chỉ đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu HNG.

HSG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 1/11 đến ngày 30/11. Dự kiến sau giao dịch, ông Vũ nâng tỷ lệ sở hữu lên 10,7%, tương đương 37,442 triệu cổ phần HSG.