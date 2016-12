Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/12

Lịch sự kiện

SAB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (30%)

CII: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 2016 bằng tiền mặt (6,5%)

C32 - CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 – HĐQT thông báo kết quả kinh doanh 2016 ước đạt tổng doanh thu hơn 522,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 97,5 tỷ đồng; trả cổ tức ở mức 24%. Trong năm 2017, Công ty đặt mục tiêu 620 tỷ đồng doanh thu; 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và vẫn chia cổ tức ở mức 24%.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm PJICO - Ngày 03/01/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 17/01/2017. Được biết nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận kinh doanh năm 2016. Năm 2016, doanh thu bảo hiểm gốc của PGI dự kiến đạt 2.426 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 125 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Tháng 11/2016, doanh thu thuần 425 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ gần 3 tỷ của cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, PPC ghi nhận 5.262 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 66% đạt gần 189 tỷ đồng.

SJ1 - CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu - Sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016-2017 để kế hoạch kinh doanh với doanh thu ở mức 1.149 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng. SJ1 cũng sẽ trình lên kế hoạch phát hành ra công chúng gần 10,5 triệu cp theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán là 13.000 đồng/cp nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

CMV - CTCP Thương nghiệp Cà Mau – Đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với con số 4.000 tỷ đồng của năm 2016. Theo đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng, giảm 20%. Đồng thời, CMV dự kiến trả cổ tức năm 2017 là 12%.

MDC - CTCP Than Mông Dương - Vinacomin - Quyết định điều chỉnh giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu than 1.533 tỷ đồng, giảm 17%; lợi nhuận 19,7 tỷ đồng, giảm 19,5% và cổ tức dự kiến tối đa 6%. Lý do điều chỉnh là do Tập đoàn giảm sản lượng khai thác năm 2016.

NPS - CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè - Theo tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2016 thông qua các quyết định ngừng hoạt động sản xuất may mặc và hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội.

GMX - CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân – Đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu hơn 200,7 tỷ đồng, tăng 14,5% so với kế hoạch năm 2016. Lãi ròng dự đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng 25%.

NSC - CTCP Giống cây trồng Trung ương - Ngày 05/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/1/2017.

DXG - CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh – Đã thông qua việc góp vốn 712,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 75%, cùng với Công ty Địa ốc Sài Thành lập Công ty cổ phần để thực hiện dự án SaigonRes Riverside tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

THG - CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang - Ngày 09/1/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiển mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/1/2017.

RDP - CTCP Nhựa Rạng Đông – HĐQT quyết định thay đổi tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu từ 30% như thông báo trước đó xuống còn 23,8%, tương đương RDP sẽ phát hành thêm hơn 5,44 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VKC - CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang - HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến quý I năm 2017.

MLS - CTCP Chăn nuôi – Mitraco - Ngày 19/1/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiển mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán dự kiến trong tháng 2 năm 2017.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk - DC Developing Markets Strategies plc đã mua 700.000 cp trong thời gian từ 21/11 đến 20/12. Sau giao dịch, tổ chức này tăng nắm giữ từ 544.615 cp (0,04%) lên 824.615 cp (0,06%) VNM.

Ngược lại, cũng trong thời gian trên, The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE lại bán ra 136.865 cp, giảm nắm giữ xuống còn 100.000 cp (0,07%).

CII - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM - DC Developing Markets Strategies Public Ltd Co, cổ đông, đã mua được 0 cổ phiếu CII trong tổng số 2,3 triệu cổ phiếu CII đăng ký mua từ ngày 21/11 đến 20/12. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn chỉ nắm giữ hơn 364.000 cổ phiếu CII, tỷ lệ 0,15%.

STG - CTCP Kho vận Miền Nam - Ông Nguyễn Tuấn Tú, cổ đông lớn, đã bán ra toàn bộ hơn 4,54 triệu cổ phiếu STG sở hữu, tỷ lệ 5,32% trong ngày 21/12.

TET - CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc - Ngày 19/12/2016, bà Lâm Thị Thu Phương và bà Vũ Thị Lê Thanh đã thoái toàn bộ 20,5% vốn đang nắm giữ, với số lượng lần lượt là 607.606 cp (10,65%) và 562.786 cp (9,87%).

PAN - CTCP Tập đoàn PAN - Từ 15/12 đến 21/12, Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh đã mua thành công 400.000 cp, nâng sở hữu lên 3.757.892 cp (3,1%).

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - DC Developing Markets Strategies Plt vừa mua thêm 206.000 cp trong ngày 22/12, tăng nắm giữ từ 894.000 cp (0,97%) lên 1,1 triệu cp (1,2%).

VIC - CTCP Tập đoàn Vingroup - Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT, đã nhận quyền sở hữu 348 triệu cổ phiếu VIC do sáp nhập doanh nghiệp, và nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận góp vốn bằng cổ phiếu vào VIC là gần 224 triệu cổ phiếu. Qua đó, cổ đông này đã nâng sở hữu tại VIC từ hơn 308 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,68% lên 880 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 33,37%. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 27/12 đến 25/01/2017 thông qua VSD.

CDO - CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị - Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên Ban kiểm soát, đăng ký bán toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu CDO sở hữu, tỷ lệ 3%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/12 đến 16/1/2017 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

GTN - CTCP GTNFoods - Ông Trần Việt Thắng - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 150.000 cp nhằm mục đích đầu tư cá nhân dài hạn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 27/12/2016 đến 25/01/2017 với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Được biết trước đó từ 18/11 đến 17/12/2016, ông Thắng cũng đã mua 61.200 cp, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 161.900 cp.

