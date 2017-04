Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/4

Tổng hợp KQKD quý 1/2017

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu bán hàng đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 105,94 tỷ đồng, hoàn thành 23% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,6 tỷ đồng, tăng12% so với quý I/2016.

WCS - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây - Quý I/2017, doanh thu của WCS đạt 31,15 tỷ đồng, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 14,32% so với quý I/2016.

NDN - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng – Quý 1/2017 đạt doanh thu chỉ 36,3 tỷ đồng, giảm 33,7% so với quý I/2016. Lợi nhuận sau thuế của NDN đạt 11,92 tỷ đồng, tăng gấp 6,66 lần cùng kỳ.

NKG - CTCP Thép Nam Kim – Quý 1/2017 đạt doanh thu hợp nhất gần 2.400 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 156 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

SPM - CTCP SPM - Quý 1/2017 đạt doanh thu hơn 317 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,4 tỷ đồng, xấp xỉ quý 1/2016.

Tin doanh nghiệp

COM - CTCP Vật tư-Xăng dầu - Năm 2017, COM đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến 50 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2016.

LHG - CTCP Long Hậu - Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2017.

FTS - CTCP Chứng khoán FPT - Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2017.

VJC - CTCP Hàng không Vietjet - Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/5/2017.

STG - CTCP Kho vận Miền Nam – HĐQT quyết định mua thêm hơn 1,4 triệu cổ phần của CTCP Sotrans Hà Tĩnh, để nâng sở hữu tại Công ty này từ 51% lên 100% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/6/2017.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Ngày 25/4, HĐQT đã quyết định thực hiện việc phát hành hơn 153,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương tỷ lệ thực hiện 1:1, số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng do được phát hành từ lợi nhuận giữ lại. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh – HĐQT quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thời gian chi trả dự kiến trong tháng 6 năm nay. Cùng với đó, BMP cũng thông báo thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu BMP được nhận thêm 8 cổ phiếu mới), thời gian thực hiện từ tháng 5/2017.

SSI - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Ngày 22/04, HĐQT ra nghị quyết thống nhất phát hành 600 trái phiếu, mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, cho đối tượng là các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng. Số trái phiếu này có kỳ hạn 02 năm. Thời điểm thực hiện dự kiến là quý II/2017.

SAM - CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom - Quyết định chào mua 3,25 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Nam Nung trong đợt chào bán cho cổ đông chiến lược của Công ty này, với giá mua khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Đồng thời, SAM cũng dự kiến đầu tư mua tối đa hơn 314.000 cổ phần của CTCP Capella Việt Nam với giá mua 10.000 đồng/cổ phần. Dự kiến việc mua vào hoàn tất, SAM sẽ nâng sở hữu tại Công ty này lên 31,48%, thời gian thực hiện trong tháng 5 5/2017.

DNP - CTCP Nhựa Đồng Nai – HĐQT quyết định thực hiện việc góp vốn 735 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 98% vốn điều lệ, thành lập CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water), giao ông Vũ Đình Độ, chủ tịch HĐQT DNP làm người đại diện phần vốn góp của DNP tại Công ty này.

BHT - CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC - Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHS - CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy - Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 10 triệu cổ phiếu HHS từ ngày 05/4 đến 21/4 theo phương thức giao dịch qua sàn. Sau giao dịch, ông Hạ đã nâng sở hữu tại HHS từ 4,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,78% lên 14,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,48%.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) đã mua vào 2.646.800 cp vào ngày 21/04. Sau giao dịch, CII tăng nắm giữ NBB từ 15.355.715 cp (24,05%) lên 18.002.515 cp (28,2%) nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh - Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 03/5 đến 01/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thìn sẽ nâng sở hữu tại DXG từ hơn 17,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,87% lên 22,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,85%.

GEX – Tổng CTCP Thiết Bị Điện Việt Nam - Bà Phạm Thị Thu Hà - vợ ông Võ Anh Linh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết toàn bộ 3,63 triệu cp GEX. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 26/04 đến 19/5.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX