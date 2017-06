Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/6

Tin doanh nghiệp

DPR - Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú – Tháng 5/2017, Công ty tiêu thụ được 577 tấn mủ cao su, với giá bình quân 42,5 triệu đồng/tấn, ước đạt hơn 48,5 tỷ đồng doanh thu, 22,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, DPR ước đạt 275,4 tỷ đồng doanh thu, 135,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 152,4% và 245,2% so với cùng kỳ năm trước.

SII - CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn - Trong khoảng thời gian từ 23/05 - 21/06/2017 đã phát hành thành công hơn 6 triệu cp cho Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd, với giá 16.900 đồng/cp. Số tiền thu ròng từ đợt chào bán gần 104 tỷ đồng. Số lượng sở hữu của Manila Water sau khi phát hành được nâng lên từ 18 triệu cp lên hơn 24,5 triệu cp, tương đương 38%.

HAR - CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - Đã thông qua kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 95,5 tỷ đồng, giảm 5% so thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế 23,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,7 tỷ đồng, đều tăng 6% so năm 2016. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành hơn 4,35 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 200:9.

TCD - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận Tải - Ngày 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 6/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 6% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới).

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros - Ngày 4/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 5/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, và dự kiến không chia cổ tức cho năm 2016, 2017. HĐQT cũng sẽ trình phương án phát hành gần 129,8 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1 : 2, với 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của AMD sẽ tăng lên hơn 1.946 tỷ đồng,

HTL - CTCP Kỹ thuật Ô tô Trường Long - Ngày 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7.

SHP - CTCP Thủy điện Miền Nam - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 với chỉ tiêu doanh thu 573 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, chi cổ tức 16%/mệnh giá.

NVT - CTCP Bất động sản Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay - Quyết định chuyển nhượng toàn bộ hơn 1 triệu cổ phần, tương ứng 29,15% sở hữu tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt với số dư nợ gốc hiện tại là hơn 1 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ hoặc bổ sung vốn lưu động cho NVT. Tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 7 tỷ đồng.

DIC - CTCP Đầu tư Thương mại DIC - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 với chỉ tiêu dianh thu thuần 3.495 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 37,5 tỷ đồng, và cổ tức dự kiến 5 đến 10%. Đại hội cũng thống nhất trả cổ tức 2016 trả theo tỷ lệ 3%/vốn điều lệ.

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Ngày 6/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 7/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 3 : 1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

HUT - CTCP Tasco - HĐQT thông qua phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Theo đó, Công ty dự kiến sẽ chào bán 50 triệu cổ phiếu, tương đương với 500 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ. Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau đợt phát hành này là hơn 2.400 tỷ đồng.

DBC - CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam - Quyết định chuyển nhượng một phần vốn góp tại của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco (vốn điều lệ 200 tỷ đồng) cho CTCP Tập đoàn Kido (KDC) và ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT của DBC. Theo đó, KDC nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco với giá trị phần vốn góp là 100 tỷ đồng; ông So nhận chuyển nhượng 5% vốn điều lệ công ty này với giá trị 10 tỷ đồng.

TMX - CTCP Vicem Thương mại Xi măng - Ngày 11/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7.

SJ1 - CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu - Ngày 4/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 5/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 3/8.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền - Vietnam Investment Ltd, cổ đông đã bán ra hơn 1,43 triệu cổ phiếu KDH từ ngày 22/5 đến 20/6. Sau giao dịch, tổ chức trên chỉ còn nắm giữ hơn 10.000 cổ phiếu KDH.

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Ông Lê Quốc Hưng, nhà đầu tư cá nhân đã mua 594.760 cp, nâng lượng sở hữu 3.285.000 cp (tỷ lệ 7,02%) lê 3.879.760 cp (tỷ lệ 8,29%). Giao dịch thực hiện từ 21/6 đến 22/6/2017.

HLD - CTCP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Hudland - Sau khi bán thành công 400.000 cp trong tháng 5/2017, Công ty TNHH Dệt Hà Nam tiếp tục bán 550.000 cp HLD từ 06/06-20/06/2017. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Dệt Hà Nam tại HLD giảm xuống 2,75% (550.000 cp) và không còn là cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ST8 - CTCP Siêu Thanh - Ông Võ Văn Chính, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 220.000 cp. Hiện ông Chính đang sở hữu 1.88.410 cp (tỷ lệ 6,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/6 đến 26/7/2017.

PJT - CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex - Ông Phan Văn Cầu, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 1.028.210 cp (tỷ lệ 6,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 26/7/2017.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX