Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/10

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

VJC - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet - Qúy III/2017, doanh thu vận chuyển hàng không đạt 6.142 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.054 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 2.982 tỷ đồng.

VGC - Tổng công ty Viglacera - CTCP - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2017 của Viglacera đạt 2.579 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 232,24 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 18,65% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty đạt gần 6.869 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,71% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 643,37 tỷ đồng, tăng 41,42% so với cùng kỳ.

POM - CTCP Thép Pomina – Quý 3 doanh thu đạt 1.953 tỷ đồng, tăng 71% so với con số 1.143 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2016, công ty đạt 160.3 tỷ đồng lãi ròng, tăng hơn 15 lần so với mức 10,6 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.974 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 308 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 224% so với cùng kỳ.

TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ với lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 27 tỷ, giảm hơn 20% so với mức 34 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 1.899 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 16% về mức 117 tỷ đồng.

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu thuần gần 882 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 120 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMP đạt doanh thu thuần 2.619 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ Lợi nhuận trước thuế 429 tỷ đồng, giảm 35%.

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC - Đã công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt hơn 412 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trên 200 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, VCSC đạt hơn 1.001 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

DQC - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Doanh thu trong quý III của DQC đạt 260 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lãi gộp của DQC chỉ đạt 55 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ DQC giảm 46% xuống còn chưa đầy 24 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số giảm gần 3%, lãi gộp sụt 17,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.

Tin doanh nghiệp

HKB - CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - Đã thông qua việc vay vốn của ông Dương Quang Lư số tiền 16,76 tỷ đồng để hỗ trợ vốn lưu động, tăng cường năng lực tín dụng.

OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017.

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM – HSC - Dự kiến phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không niêm yết, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2017. Ngoài ra, HCM cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 10/1/2018, thanh toán từ 24/1/2018.

HAD - CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2017.

TMC - CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Thủ Đức - Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2017.

SD2 - CTCP Sông Đà 2 - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAR - CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 11,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11,06%. Qua đó, trở thành cổ đông lớn của HAR kể từ ngày 24/10. Trước đó, quỹ này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HAR nào.

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Bộ Quốc Phòng, cổ đông nhà nước đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 7,55 triệu cổ phiếu HDG từ ngày 27/9 đến 29/9, nhưng kết quả chỉ bán được 771.000 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên vẫn còn nắm giữ hơn 6,78 triệu cổ phiếu HDG, tỷ lệ 8,92%.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong - Sekisui Chemical Co., ltd, cổ đông lớn đã mua vào hơn 4,37 triệu cổ phiếu NTP trong ngày 18/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại NTP từ hơn 9,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,1% lên 13,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nâng sở hữu tại HSG lên 37,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,7%.

CII - CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng TP.HCM - Quỹ VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd, cổ đông đăng ký bán ra hơn 6,26 triệu cổ phiếu cổ phiếu CII từ ngày 30/10 đến 29/11, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại CII từ hơn 10,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,17% xuống còn 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,14%.