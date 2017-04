Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/4

Tin doanh nghiệp

VIC - Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần - Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng doanh thu 2017 đạt 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu đạt 3.080,4 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 6,7% so với doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ở mức 140 tỷ đồng, tăng 11,6% so năm 2016. Mức cổ tức sẽ không thấp hơn 10%. Ngoài ra, PGI dự định sẽ phát hành riêng lẻ hơn 17,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI).

GDT - CTCP Chế biến Gỗ Đức Thanh - Ngày 10/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 11/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/5/2017.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 kế hoạch doanh thu hơn 4.914 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ở mức 588,8 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Ngoài ra HĐQT sẽ trình Đại hội việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương Công ty sẽ phát hành khoảng 43 triệu mới, thời gian thực hiện trong quý II 2017. Đối với cổ tức cho năm 2017, HĐQT trình kế hoạch chia cổ tức không thấp hơn 50%/lợi nhuận sau thuế, bằng tiền hoặc cổ phiếu, hoặc cả 2 phương án.

LCG - CTCP Licogi 16 - Đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm ngoái, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng, tăng 2%. LCG cũng cho biết ước kết quả kinh doanh quý I/2017 với doanh thu 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng. Quý II/2017, Công ty dự kiến doanh thu 335 tỷ đồng, lợi nhuận 22,5 tỷ đồng.

DCM - CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau - Đã báo cáo tình hình kết quả kinh doanh quý I/2017 với tổng doanh thu đạt 1237,5 tỷ đồng, tăng 30,55% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 286,4 tỷ đồng, tăng hơn 144%.

HBC - CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình – Đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng, tăng 46%. Ngoài ra, HBC dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và chi hơn 334 tỷ đồng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%.

VNG - CTCP Du lịch Thành Thành Công - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu là 749 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế là 35,1 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2016.

SSM - CTCP Chế tạo Kết cấu thép Vneco.SSM - Ngày 11/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2017.

VC1 - CTCP Xây dựng số 1 - Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

PPY - CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên - Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/6/2017.

NBC - CTCP Than Núi Béo – Vinacomin - Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017.

DPC - CTCP Nhựa Đà Nẵng - Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVL - CTCP Địa ốc No Va - Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 19.518.073 cp, nâng lượng sở hữu từ 126.197.583 cp (tỷ lệ 21,41%) lên 145.715.656 cp (tỷ lệ 24,72%). Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2017.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) đã mua 1.010.420 cp, nâng lượng sở hữu từ 18.002.515 cp (tỷ lệ 28,2%) lên 19.012.935 cp (tỷ lệ 29,78%). Giao dịch thực hiện ngày 25/4/2017.

ACM - CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.360.700 cp (tỷ lệ 2,67%) xuống 960.700 cp (tỷ lệ 1,88%). Giao dịch thực hiện ngày 13/4/2017.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Công ty TNHH Eland Việt Nam đã bán toàn bộ 566.500 cp (tỷ lệ 1,15%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCG - CTP Bamboo Capital - Bà Hoàng Thị Minh Châu, Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Châu sở hữu 220.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/5 đến 3/6/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BCG, ông Bùi Thành Lâm, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Lâm sở hữu 200.000 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/5 đến 3/6/2017.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX