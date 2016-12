Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12

Lịch sự kiện

SED: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (16%)

TLH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

TMP: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (6%)

TIC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (13%)

S4A: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

V12: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

CPC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

Tin doanh nghiệp

TCS - CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin - Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ than đều được điều chỉnh giảm từ 10 - 15%, lần lượt đạt 3,25 triệu tấn và 3,05 triệu tấn. Chỉ tiêu doanh thu điều chỉnh dự đạt 3.444 tỷ đồng, giảm 30% so với con số kế hoạch năm 2016 hơn 4.878 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận được điều chỉnh chỉ đạt 15,2 tỷ đồng, giảm đến 60% kế hoạch ban đầu.

HEV - CTCP Sách Đại học Dạy nghề - Năm 2016 ước tính doanh thu đạt 21,4 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch ban đầu. Nhưng lợi nhận sau thuế ước đạt 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 13%. Năm 2017, HEV đưa ra con số 21 tỷ đồng cho tổng doanh thu và 2 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế, đều giảm so với ước thực hiện năm 2016.

NST - CTCP Ngân Sơn - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng.

HTL - CTCP Kỹ thuật và ô tô Trường Long - HĐQT quyết định góp vốn 39,99 tỷ đồng, tương đương 99,99% vốn điều lệ, thành lập CTCP Ô tô Long Trường, trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

KSB - CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương - Ngày 6/1/2017 sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ 1 : 1.

PSD - CTCP Dịch vụ phân phối Dầu khí Tổng hợp - Ngày 10/1/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 11/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/1/2017.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt - Đã quyết định chấp thuận giao dịch mua, bán trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (mã CK: MSN) giữa BVH với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt Nhân Thọ là công ty con do BVH sở hữu 100% vốn.

CVN - CTCP Vinam – Đã thông qua việc chi gần 20 tỷ đồng để mua thêm cổ phần góp vốn vào CTCP Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt và CTCP Ngôi sao Châu Âu.

SVN - CTCP Solavina – HĐQT thông qua việc chuyển nhượng 9,25 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Merici Việt Nam với giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, SVN thông qua việc đầu tư 28 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam, tương ứng tỷ lệ sở hứu 70% của Công ty này.

TRA - Công ty cổ phần Traphaco - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3/1/2017, ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2017 và thời gian chi trả là 18/1/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGT - CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT đã mua vào gần 3,7 triệu cổ phiếu SGT, tỷ lệ 4,99% trong 2 ngày 26 - 27/12. Trước giao dịch, bà Phượng nắm giữ 0 cổ phiếu SGT.

PTC - CTCP Đầu tư và xây dựng Bưu Điện - Ông Đinh Văn Thuận, cổ đông lớn đã bán ra toàn bộ hơn 2,2 triệu cổ phiếu PTC sở hữu, tỷ lệ 12,22% trong ngày 27/12.

SBT - CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - CTCP Thương mại đầu tư Thuận Thiên, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,43 triệu cổ phiếu SBT. Qua đó, cổ đông này nâng sở hữu tại SBT lên hơn 42,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,69%. Trong khi đó, Đường Biên Hòa, cổ đông khác của SBT cũng đã hoàn tất việc bán ra toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu SBT sở hữu, tỷ lệ 1,98%.

TET - CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc - Công ty TNHH Xây dựng và dân dụng và công nghiệp Delta, tổ chức có liên quan đến ông Trần Thành Vinh, Ủy viên HĐQT đã mua vào gần 2 triệu cổ phiếu TET, tỷ lệ 35% trong ngày 19/12. Cùng ngày, Công ty TNHH Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA –V, cổ đông lớn của TET đã bán ra số cổ phiếu nói trên.

MSR - CTCP Tài nguyên Masan - Tổ chức MRC Ltd đã bán toàn bộ 144.166.284 cp (tyrleje 20,04%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2016.

TIS - CTCP Gang thép Thái Nguyên - Ông Lê Thành Thực, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 14,2 triệu cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2016.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHM - CTCP Thương mại và khai thác Khoáng sản Dương Hiếu - Ông Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu DHM từ ngày 4/1/2017 đến 2/2. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hiếu sẽ nắm giữ tổng cộng 5,21 triệu cổ phiếu DHM.

SAB - CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco - Tập đoàn Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Giang Bình, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu SAB sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 29/12 đến 27/1/2017, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - F&N Dairy Investments, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 21,77 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 30/12 đến 27/1/2017. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng sở hữu tại VNM từ hơn 198,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,65% lên 219,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,15%. Một cổ đông khác của VNM là Grinling International Ltd, cũng vừa thông báo sẽ bán ra 2,5 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 3/1 đến 24/1/2017. Hiện cổ đông này đang nắm giữ hơn 5,44 triệu cổ phiếu VNM, tỷ lệ 0,37%.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX