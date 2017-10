Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/10

Tổng hợp KQKD quý 3/2017

REE - CTCP Cơ điện Lạnh - Đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2017 với tổng doanh đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 398 tỷ đồng, tăng 50,7%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu REE tăng gần 41% lên 3.327 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.100 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

DQC - CTCP Bóng Đèn Điện Quang - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với t doanh thu thuần 260 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 23,8 tỷ đồng, giảm 46%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DQC đạt doanh thu thuần 678 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 73,8 tỷ đồng, giảm 51,4%.

BCI - CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh – Quý 3 ghi nhận lãi ròng hợp nhất đạt hơn 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 33.6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng hơn 3 lần, từ 123 tỷ lên mức 405.6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tương ứng tăng đáng kể, từ 1 tỷ lên 33,6 tỷ đồng. Kết quả là, lãi ròng lũy kế đạt hơn 93 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 9 tỷ đồng.

OCH - CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - Quý 3/2017 với doanh thu thuần 472.4 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 75,6 tỷ đồng, tăng mạnh 38% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lãi ròng ở mức gần 34 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so con số lỗ 49 tỷ đồng của cùng kỳ.

HAI - CTCP Nông dược H.A.I – Đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với lãi ròng đạt 12,7 tỷ, tăng 119% so với mức 5,8 tỷ đồng cùng kỳ.

DCM - CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau – Quý 3 doanh thu thuần ghi nhận 1.158 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ 2016. Sau khi trừ các loại chi phí khác, DCM lãi ròng gần 39 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ 2016. Nâng lũy kế 9 tháng lên 600 tỷ đồng, tăng 58% so cùng kỳ và thực hiện được gần 95% kế hoạch.

LGC - CTCP Đầu tư Cầu đường CII - Quý 3, lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn 72 tỷ đồng, trong khi quý 3/2016 ghi nhận hơn 219 tỷ đồng (tương đương giảm hơn 3 lần). 9 tháng lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm gần phân nửa so với 9 tháng đầu năm 2016, đạt 187 tỷ đồng.

QCG - CTCP Quốc Cường Gia Lai – Đã có báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt 117,6 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 165,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG đạt doanh thu thuần 685,7 tỷ đồng, giảm 20% nhưng lợi nhuận sau thuế lại gấp 12 lần cùng kỳ, đạt 394 tỷ đồng.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi - Công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với doanh thu đạt 2.011 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận sau thuế của QNS đạt 194 tỷ đồng, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QNS đạt 5.934 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,7% so với cùng kỳ; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 683 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng vượt 2,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

NBB - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy – Quý 3 oanh thu công ty mẹ ghi nhận 5,6 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 87%, chỉ đạt 389 triệu đồng. 9 tháng đầu năm, NBB đạt 806 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 55,7 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 80% và 77% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

BMP - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh – Quý 3 doanh thu đạt gần 882 tỷ đồng, tăng nhẹ so mức 879 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, ợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 120 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2016. 9 tháng, BMP đạt doanh thu 2.619 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 348 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

WCS - Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây - Quý 3/2017, ghi nhận doanh thu 32,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,6% và 4,3% so với quý 3/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, WCS đạt 96 tỷ đồng doanh thu, 47,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 7% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng là 15.817 đồng, tăng 1.372 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin doanh nghiệp

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

BSI - CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Ông Nguyễn Thiều Nam, Phó tổng giám đốc đã bán ra hơn 8,58 triệu cổ phiếu MSN từ ngày 09/10 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Nam chỉ còn nắm giữ hơn 57.000 cổ phiếu MSN.

HAI - CTCP Nông dược HAI - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 7:4 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 07 quyền được mua 4 cổ phiếu mới). Như vậy, HAI sẽ phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

VTJ - CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba – HĐQT quyết định phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,3%. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/11/2017, thanh toán bắt đầu từ 05/12/2017.

DNC - CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng - Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

HLY - CTCP Viglacera Hạ Long 1 - Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

PCE - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung - Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Ngày 18/10/2017, đối tác ngoại Sekisui Chemical Co,. Ltd của Nhật Bản đã gom thêm hơn 4,37 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu tại NTP lên 15%.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Ông Nguyễn Thiều Nam, Phó TGĐ, đã bán 8.5787.633 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.645.136 cp (tỷ lệ 0,753%) xuống 57.503 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 25/10/2017.

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật - Ông Phạm Hùng Ước, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 800.000 cp (tỷ lệ 9,97%). Trước gia dịch ông Ước không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 18/10/2017.

HHA - CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà - Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc đã mua 1.356.049 cp (tỷ lệ 23%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 19/10/2017.

RIC - CTCP Quốc tế Hoàng Gia - Ông Wu chiu Mi (Ngô Thu Mật), con trai Ủy viên HĐQT, đã được nhận thừa kế 2.000.314 cp, nâng lượng sở hữu từ 261.666 cp (tỷ lệ 0,37%) lên 2.261.980 cp (tỷ lệ 3,21%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2017.

STL - CTCP Sông Đà Thăng Long - Tổ chức Asean Deep Value Fund đã mua 106.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.201.700 cp (tỷ lệ 14,68%). Giao dịch thực hiện ngày 20/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCW - CTCP Nước sạch Vinaconex - CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đăng ký bán 4,75 triệu cp trong tổng số 21,8 triệu cp (tỷ lệ 43,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/10 đến 3/11/2017.

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Bộ Quốc phòng tiếp tục đăng ký bán hết hơn 6,78 triệu cp (8,93%) nhằm mục đích thoái vốn theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Thời gian giao dịch từ 30/10 đến 28/11.