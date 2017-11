Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

Tin doanh nghiệp

GTA - CTCP Chế biến Gỗ Thuận An - Thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu hoen 406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,27 tỷ đồng. Quý IV/2017, Công ty phấn đấu doanh thu 107,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,56 tỷ đồng.

UDC - CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2017 với tổng doanh thu hơn 82,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 469 triệu đồng.

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Ngày 22/11 sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 với nội dung quan trọng là thông qua phương án tăng vốn điều lệ 30%, trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 10% cho cổ đông riêng lẻ. Bên cạnh đó, SCR còn thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên mới để thay thế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

SFG - CTCP Phân bón miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

ADS - CTCP Đam San – HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/11/2017, thời gian thực hiện lấy ý kiến trong tháng 12/2017.

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang – Đã thông qua phương án mua lại tối đa 993.540 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/11 đến 19/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với giá mua theo giá thị trường.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VBC - CTCP Nhựa Bao bì Vinh - CTCP An Phát Holdings, tổ chức có liên quan đến ông Đinh Xuân Cường, Thành viên BKS đã mua vào hơn 1,48 triệu cổ phiếu VBC từ ngày 01/11 đến 03/11. Qua đó, tổ chức trên đã nâng sở hữu tại VBC lên 1,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,54%. Theo chiều ngược lại, bà Đào Thị Bích, cổ đông lớn của VBC đã bán ra đúng số cổ phiếu mà An Phát Holdings vừa mua trong ngày 2/11. Sau giao dịch, bà Bích không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VBC nào.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Mekong Enterprise Fund II, Ltd, cổ đông đã hoàn tất việc bán ra 3 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 12/10 đến 02/11 thông qua trung tâm lưu ký Chứng khoán. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại MWG từ 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,6% xuống còn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,63%.

TRA - CTCP Traphaco - Magbi Fund Ltd, và Super Delta Pte Ltd, 2 tổ chức đầu tư đã mua vào tổng cộng hơn 16,63 triệu cổ phiếu trong ngày 6/11. Cụ thể, Magbi Fund Ltd đã mua hơn 10,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 25,6%, Super Delta Pte Ltd đã mua hơn 6,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15%. Qua đó, trở thành cổ đông lớn của TRA. Trước giao dịch, cả 2 quỹ này đều chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TRA nào.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã mua vào gần 520.000 cổ phiếu HBC trong ngày 03/11. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại HBC lên hơn 18,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,33%.

HUT - CTCP Tasco - CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, cổ đông đã mua vào hơn 1,54 triệu cổ phiếu HUT trong ngày 25/10. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại HUT từ hơn 8,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,43% lên 10,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,05%.

KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - Bà Nguyễn Thanh Hoa, vợ ông Đoàn Minh Tuấn, Tổng giám đốc đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu KPF sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 28/9 đến 27/10 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

VRE - CTCP Vincom Retail - Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore, đã bán ra hơn 65,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,42% trong ngày 7/11 theo phương thức thỏa thuận. Cùng ngày và phương thức giao dịch, một cổ đông khác của VRE là WP InVestment III B.V cũng thông báo đã bán ra hơn 195,33 triệu cổ phiếu VRE, tỷ lệ 10,28%. Trước giao dịch, 2 tổ chức này lần lượt nắm giữ 96,11 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,05%) và 288,33 triệu cổ phiếu VRE (tỷ lệ 15,17%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IBC - CTCP Đầu tư Apax Holdings - Từ ngày 08/11 đến 06/12, ông Trần Thanh Hải, chồng bà Vũ Cẩm La Hương - TGĐ kiêm Thành viên HĐQT đăng ký bán 2 triệu cp IBC. Hiện bà Hương đang nắm giữ 4.000.000 CP (tỷ lệ 5,81%).

KSA - CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - Trong thời gian từ ngày 09/11 đến 08/12, CTCP Chứng khoán VSM (VSMS) quyết định bán tiếp 500.000 cp nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.