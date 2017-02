Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/2

Tin doanh nghiệp

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 với 1.488 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 892,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 112 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2016, PPC đạt hơn 5.977 tỷ đồng doanh thu và gần 543 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

DNP - CTCP Nhựa Đồng Nai - Công bố Báo cáo tài chính quý Iv năm 2016 với tổng doanh thu thuần hơn 370,5 tỷ đồng, tăng 47,67% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 33,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần quý IV năm 2015. Lũy kế cả năm 2016, DNP đạt 1.450 tỷ đồng doanh thu thuần, 90,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 60,4% và 101,1% so với thực hiện năm 2015.

ITA - Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Quý IV/2016, tổng doanh thu thuần của ITA chỉ đạt hơn 42,6 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ, LNST đạt 22,87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2015, lỗ hơn 4,5 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016, ITA đạt tổng doanh thu thuần 228,3 tỷ đồng và 54,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 67,8% và 70,27% so với năm 2015.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Ngày 21/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/2. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 10/3 tại Hội trường tầng 13, tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bài Trưng, Hà Nội.

HVG - Công ty cổ phần Hùng Vương - Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đã có công văn thông báo về việc đưa cổ phiếu HVG vào diện cảnh báo kể từ ngày 15/2. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ của HVG ghi nhận âm 49,3 tỷ đồng, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, thuộc trường hợp chứng khoản bị cảnh báo theo quy định niêm yết Chứng khoán.

PJT - CTCP Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex - Ngày 16/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, ngày đăng ký cuối cùng là 17/2. Theo đó, PJT sẽ phát hành thêm 4,54 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 100 : 42.

TIP - CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Ngày 22/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 23/2. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 23/3 tại Văn phòng Công ty, chi tiết sẽ được thông báo sau.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 niên độ tài chính 2015 – 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/3.

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Ngày 21/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 22/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/3.

HHS - CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy – Đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó giám đốc của ông Nguyễn Trung Độ. Cụ thể, do nhu cầu công việc của Công ty và các đơn vị thành viên đang trong quá trình triển khai các dự án mới, ông Độ - Phó giám đốc sẽ đảm nhiệm các vị trí khác phù hợp với kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty.

TAG - Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh - Ngày 16/2 tới sẽ chốt danh sách cổ đông về việc xin ý kiến thay đổi niên độ kế toán. Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 hàng năm sẽ được thay đổi bắt đầu từ ngày 1/4 hàng năm và kết thúc vào ngày 31/3 của năm tiếp theo. Ngoài ra, Công ty sẽ xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2016, với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2017.

HHC - CTCP Bánh Kẹo Hải Hà - Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 20/2/2017, thời hạn thanh toán dự kiến là ngày 06/03/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Ngày 07/02/2017, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.000 cổ phiếu VCB với phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thành tăng nắm giữ lên 39.025 cp VCB.

PGS - CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam - Halley Sicav - Halley Asian Prosperity (Halley), cổ đông lớn đã bán 100.000 cp, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống hơn 4,43 triệu cp, tương đương 8,86% vốn PGS. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu 03/02/2017.

ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu - The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán hết toàn bộ 539.330 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ 23/01/2017 đến 06/02/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHC - CTCP Bánh kẹo Hải Hà - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên HĐQT đăng ký mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu HHC từ ngày 10/2 đến 10/3 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Được biết hiện tại ông Tuấn chỉ đang nắm giữ hơn 140.000 cổ phiếu HHC.

CJC - CTCP Cơ điện Miền Trung - Từ 15/02 đến 14/03, ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT muốn mua thêm 450.000 cp để tăng tỷ lệ nắm giữ. Trước đó từ ngày 09/01 đến 03/02/2017 ông Thắng đã mua thành công 90.000 cp, hiện tại ông đang nắm giữ 570.000 cp tương đương 28,5% vốn CJC.

TNG - CTCP Đầu tư & Thương mại TNG - Ông Nguyễn Mạnh Linh con ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cp để tăng tỷ lệ nắm giữ, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 09/02 đến 09/03/2017.

HHG - CTCP Hoàng Hà - Ông Lưu Huy Hà - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT đăng ký gom vào 500.000 cp, mục đích nhằm nâng sở hữu lên hơn 2,1 triệu cp (tỷ lệ 7,36%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/02 đến 13/03/2017 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX