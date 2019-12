Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vinh danh Sakos - Top 10 Thương hiệu dẫn đầu 2019

Thành quả cho sự nỗ lực không ngừng

Đây là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể Sakos trong việc tiên phong kiến tạo, đổi mới công nghệ, đa dạng sản phẩm và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng sau hơn 26 năm có mặt tại thị trường trong nước và quốc tế.

Sakos đã thỏa đầy đủ các tiêu chí của đợt xét chọn Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2019 như: Được nhiều người biết đến; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; có mức độ an toàn và tiện lợi cao; tốc độ phát triển nhanh và bền vững,…

Ông Dương Tấn Hải, Tổng Giám đốc Sakos cho biết: "Chúng tôi luôn đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn lọc nguồn nguyên vật liệu từ những nhà cung cấp uy tín hàng đầu thế giới. Sản phẩm sau khi sản xuất được kiểm tra qua mô hình giả lập thực tế, đảm bảo chất lượng và độ bền trước khi đến tay khách hàng. Sakos thật từ hào là thương hiệu đi đầu trong ngành hàng hành lý cao cấp, hứa hẹn năm 2020 với nhiều sản phẩm đột phá đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng".

Ông Dương Tấn Hải, Tổng Giám đốc Sakos với chứng nhận Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam trên tay.

Chương trình đánh giá truyền thông "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam – VietNam Leading Brands 2019 – Lần thứ VI" được Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc, các thương hiệu dẫn đầu các lĩnh vực, ngành nghề được người tiêu dùng cả nước tín nhiệm. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngay tại thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế. Chương trình đã vinh danh 150 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Sakos - Sản phẩm chất lượng Mỹ cho người Việt

Với giá trị cốt lõi "Mang sản phẩm chất lượng Mỹ đến với khách hàng Việt", Sakos dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm hành lý cao cấp, nổi bật với các dòng vali doanh nhân, cặp doanh nhân, balo thông minh, túi du lịch, phụ kiện cho các chuyến đi… Nhu cầu của khách hàng luôn là trọng tâm hàng đầu để Sakos nghiên cứu và đưa ra quyết định cho những ý tưởng thiết kế. Mỗi sản phẩm của Sakos đều là kết tinh của đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề đầy tâm huyết.

Với phương châm "đặt khách hàng làm mục tiêu", thương hiệu Sakos luôn mong muốn mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. "Wherever you go – Cho dù bạn đi bất cứ nơi đâu" như một tuyên ngôn hùng hồn về chất lượng cũng như sự tiện ích của tất cả sản phẩm Sakos. Từ năm 2010, sản phẩm Sakos đã chinh phục được các thị trường khó tính như: Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản,…