Liên tiếp đột phá, Amazon xứng đáng là vua bán hàng trực tuyến thế giới

Đối với những ai đã từng có khoảng thời gian sống ở Nhật, mua hàng của Amazon thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Hàng giao rất nhanh, đúng giờ. Khác biệt so với nhiều công ty bán hàng trực tuyến khác, Amazon luôn đưa ra khung giờ khá chi tiết và chuẩn xác cho việc giao hàng, dù mưa gió hay bão tuyết, hàng giao của Amazon luôn chính xác đến từng phút.

Trong trường hợp hàng đến chậm vì lý do thời tiết hay bất kỳ lý do nào đó, bạn hoàn toàn có thể gọi điện lên bộ phận chăm sóc khách hàng trực 24/24 hoặc viết email thắc mắc, họ sẽ trả lời rất nhanh. Trong những trường hợp như thế này, bạn sẽ nhận được điểm thưởng có thể quy ra tiền khi bạn mua hàng của Amazon.

Amazon cũng mang đến trải nghiệm rất thân thiện cho người dùng khi mà dịch vụ khách hàng của hãng luôn có tiếng Anh, điểm khác biệt rất lớn so với tất cả các hãng bán hàng trực tuyến khác tại Nhật.

Và trong động thái mới, Amazon Nhật đang cố gắng để làm cho chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. Đã hoạt động ở Nhật trong nhiều năm nhưng Amazon Nhật chưa cung cấp được dịch vụ giao hàng trong ngày tại nhiều khu vực xa xôi mà chỉ chủ yếu làm dịch vụ này ở đô thị. Và ở đô thị, dịch vụ này hiện đang phải chịu phí khá cao cũng như Amazon phải ký hợp đồng với quá nhiều nhà cung cấp nên chất lượng còn hạn chế.

Trong thông báo mới nhất, Amazon Nhật công bố trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển hệ thống 10.000 điểm giao hàng bao trọn khu vực Kanto trong đó có thủ đô Tokyo để cung cấp dich vụ giao hàng ngay trong ngày mà không cần phải sử dụng đến dịch vụ của nhiều công ty vận chuyển khác nhau.

Theo cách làm thông thường hiện nay, các công ty bán hàng trực tuyến phải ký kết hợp đồng vận chuyển hàng với các công ty vận chuyển. Trong điều kiện bình thường, nhìn chung sẽ không gặp vấn đề gì về thời gian hay phương thức giao hàng. Tuy nhiên trong mùa cao điểm ví như các dịp lễ hay cuối năm, hàng thường bị giao chậm.

Động thái mới của Amazon sẽ giúp cho hàng được đảm bảo giao trong ngày đúng hạn trong suốt cả năm và giảm thiểu vấn đề thiếu nhân sự vận chuyển hàng của nước Nhật. Mỗi năm, Amazon bán ra khoảng 300 triệu món hàng tại Nhật, riêng hàng của Amazon chiếm 10% tổng khối lượng hàng vận chuyển tại Nhật.

Với khối lượng hàng vận chuyển lớn như vậy, các điểm giao hàng này sẽ được quản lý bởi công ty vận chuyển Maruwa Unyu Kikan vốn giàu kinh nghiệm phục vụ cho hoạt động bán hàng trực tuyến đã nhiều năm.

Công ty sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý mạng lưới các điểm giao hàng này và ký hợp đồng thuê ngoài nếu thiếu nhân lực. Hiện nay, công ty đã cung cấp được dịch vụ giao hàng ngay trong ngày đối với 23 quận trong thủ đô Tokyo.

Tại Mỹ, dù đã đứng đầu về mảng bán hàng trực tuyến nhưng Amazon vẫn đang cố gắng hoàn thiện dịch vụ nhiều hơn nữa. Mới đây, Amazon đã tiếp tục đi tiên phong so với các hãng bán hàng trực tuyến khác tại Mỹ bằng cách tung ra dịch vụ cho phép khách hàng thử quần áo trước khi mua, nhưng chất lượng dịch vụ tốt hơn rất nhiều so với các hãng từng cung cấp dịch vụ tương tự.

Cụ thể, người tiêu dùng sẽ được phép chọn đến 15 mặt hàng quần áo trên tài khoản mua hàng Amazon mà không cần phải mua nó. Amazon vận chuyển hàng đến nhà, khách tự thử tại nhà rồi sau đó chỉ cần phải trả tiền cho những món hàng họ lấy. Nếu không lấy món hàng nào, khách có thể chuyển trả toàn bộ mà không cần phải trả phí bằng cách sử dụng tem trả hàng đã được cung cấp sẵn trong hộp hàng.

Dịch vụ này trước tiên sẽ được cung cấp cho các khách hàng đang sử dụng tài khoản cao cấp của Amazon, mức phí thường niên mỗi năm cho tài khoản này là 99USD. Hiện chưa thể biết sáng kiến bán hàng mới nhất của Amazon sẽ giúp cho hãng thành công đến đâu trong mảng bán hàng trực tuyến thế nhưng chắc hẳn Amazon đã có những tính toán rất chặt chẽ của mình trong việc này.

Từ trước đó tại Mỹ, Amazon đã thành công so với các hãng khác trong mảng kinh doanh quần áo trực tuyến. Trong khi nhiều cửa hàng, siêu thị đồ may mặc truyền thống phải đóng cửa thì mảng bán đồ may mặc trực tuyến của Amazon tăng trưởng không ngừng.

Mới đây, các hãng bán lẻ Mỹ đã rất choáng váng khi Amazon dành hơn 13 tỷ để mua lại hãng kinh doanh thực phẩm sạch WholeFoods. Và nay với sáng kiến bán hàng mới, họ sẽ có thêm nhiều lý do để lo lắng.

Trước Amazon, một số hãng bán lẻ ví như Warby Parker đã cho phép khách hàng đặt hàng 5 cặp kính râm để đeo thử trong 5 ngày mà không nhất thiết phải mua. Với dịch vụ mới, Amazon cho phép khách được mặc thử nhiều hơn, trong thời gian lâu hơn và được trả hàng hoàn toàn miễn phí.

Theo Trung Mến

BizLIVE