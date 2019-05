Liên tục thua lỗ và "bốc hơi" hàng ngàn tỷ tài sản, Thép Nam Kim phải bán ra công ty con

HĐQT Thép Nam Kim (NKG) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea cho công ty Chinasia Textile Limited. Chinasia Textile Limited có địa chỉ tại Hong Kong, sau khi chuyển nhượng, Thép Nam Kim không còn là chủ sở hữu đối với Nam Kim Corea.



Được biết, Nam Kim Corea được thành lập ngày 17/7/2017 có trụ sở chính tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Với vốn sở hữu ban đầu 26,24%, Thép Nam Kim sau đó đã mua thêm cổ phần, đến tháng 10/2018, Nam Kim Corea có vốn điều lệ 91,45 tỷ đồng do Thép Nam Kim sở hữu 100%, người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty – ông Hồ Minh Quang. Ông Quang cũng là Chủ tịch HĐQT của Thép Nam Kim.

Việc bán ra công ty con diễn ra trong bối cảnh Thép Nam Kim liên tục thua lỗ, quý 4/2018 lỗ kỷ lục hơn 173 tỷ, bước sang quý 1 mức lỗ tiếp tục hơn 101 tỷ đồng, tài sản bốc hơi hơn ngàn tỷ. Trước tình hình ngày càng khó khăn, Thép Nam Kim lên kế hoạch sẽ phải quyết liệt cấu trúc lại hệ thống sản xuất, đầu tư. Trong đó, HĐQT Công ty đã quyết định chủ trương:

+ Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án Nam Kim – Korea tại Khu Công nghiệp Visip 2 Bình Dương, giá trị thăng dư từ chuyển nhượng là 23 tỷ đồng;

+ Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Thuận An - Bình Dương, dự kiến hoàn thành chuyển nhượng cuối quý 2/2019, giá trị thăng dư từ chuyển nhượng là 180 tỷ đồng;

+ Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2019 với giá trị thăng dư từ chuyển nhượng là 250 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả kinh doanh quý 1 của đơn vị này, doanh thu thuần đạt 2.943 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ trong đó chủ yếu là do giảm sút doanh thu xuất khẩu - giảm 35%. Sau khi trừ các khoản chi phí, lỗ ròng Công ty hơn trăm tỷ tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 121 tỷ đồng. Theo giải trình của Thép Nam Kim, nguyên nhân thua lỗ là do giá nguyên vật liệu biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của công ty.

Với việc lỗ tiếp trong quý 1/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy kế của Nam Kim nhanh chóng lùi về chỉ còn 211 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2019, tổng tài sản của Nam Kim đã giảm 1.053 tỷ đồng chủ yếu do cắt giảm hàng tồn kho, hiện tồn kho của Nam Kim tiếp tục giảm 33% so với đầu kỳ xuống còn 1.622 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của Nam Kim chiếm tới gần 60% tổng tài sản, ở mức 4.199 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính dù giảm mạnh tới 1.160 tỷ đồng nhưng vẫn ở mức cao bao gồm 2.040 tỷ đồng ngắn hạn và 1.225 tỷ đồng dài hạn.

Hiện Công ty đã có công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019 đến ngày 29/6/2019 với lý do cần thời gian phân tích, thảo luận, tổng hợp lại kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ và chính xác.

Thực tế, việc kinh doanh giảm sút không chỉ diễn ra ở Thép Nam Kim, mà là câu chuyện chung của nhóm ngành thép năm qua. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang đi cùng xu hướng bảo hộ tại các thị trường nước ngoài khiến ngành thép Việt Nam nói chung và ngành tôn nói riêng gặp nhiều khó khăn.