Linkhouse – Đối tác chiến lược của M.I.K Group với mền đất hạnh phúc - Rio Vista

“RioVista - miền đất hạnh phúc” giữa lòng Q.9

Nằm trong khu dân cư hiện hữu với nhiều cộng đồng văn minh, xung quanh khu vực có sẵn rất nhiều trường học, bệnh viện, chợ - siêu thị, trung tâm thương mại… giúp Rio Vista nhanh chóng kết nối thuận tiện với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, thuận tiện trong việc di chuyển đến các trung tâm lớn chỉ trong vòng bán kính khoảng 2km.

Dự án Rio Vista có thiết kế lấy sáng tự nhiên và mặt thoáng của ban công. Hầu hết các căn đều có ban công rộng, logia phơi tách biệt, rất thông minh, đa dạng diện tích vừa bố trí hợp lý. Mỗi căn nhà phố Rio Vista đều được thiết kế có gara để ôto cùng sân vườn trước và sau để chủ nhà trồng rau, hoa...

Chia sẻ về Rio Vista, đại diên từ phía công ty LinkHouse - Đại lý phân phối chính thức đồng thời là đối tác chiến lược của MIK Group, ông Phạm Thành Bảo cho biết: “Với quỹ đất xây dựng ngày càng thu hẹp, Rio Vista trở thành điểm đến lý tưởng dành cho nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu mua nhà an cư lâu dài. Dự án Rio Vista hội tụ tất cả các yếu tố để trở thành tâm điểm bất sộng sản nổi bật nhất giai đoạn cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, công ty LinkHouse cũng rất vinh dự được đồng hành cùng MIK Group. Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng LinkHouse cũng như lựa chọn dự án RioVista là nơi an cư và đầu tư sinh lợi lý tưởng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho khách hàng một sản phẩm chất lượng tốt nhất và sự phục vụ tận tâm nhất.”

LinkHouse - Đối tác chiến lược của MIKGroup

Trong buổi lễ ngoài đại diện từ phía chủ đầu tư (CĐT) MIK Group và công ty LinkHouse, còn có sự góp mặt của các sàn liên kết và đại diện từ phía ngân hàng (VP Bank, MB Bank...). Không chỉ riêng đối với dự án Rio Vista, công ty LinkHouse đã và đang là đối tác chiến lược đồng hành cùng MIK Group trong nhiều dự án nổi bật như: Park Riverside, River Park, Villa Park…

Sự thành công của Rio Vista lần này đánh dấu năng lực cũng như tiềm năng của công ty LinkHouse đối với các chủ đầu tư từ Bắc chí Nam đồng thời khẳng định vị thế của công ty trên thị trường Bất động sản.

LinkHouse Corporation là một star-up đi tiên phong về phong cách năng động và sáng tạo trong kinh doanh, cung cấp ứng dụng giúp môi giới quản lý công việc và tìm kiếm khách hàng tốt.

Sau hơn 2 năm hoạt động, LinkHouse hội tụ gần 1.000 nhân viên nhiệt huyết, đầy năng lượng và xây dựng được 12 chi nhánh ở các quận tại TP.HCM và các tỉnh trên khắp cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ... Dự kiến trong năm 2018, LinkHouse sẽ mở thêm nhiều chi nhánh tại các tỉnh khác như Phan Thiết, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Nghệ An, Long An, An Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu.

LinkHouse vinh dự được đồng hành cùng cộng đồng môi giới Bất Động Sản Việt Nam kiến tạo nên những giá trị bền vững và quý giá.