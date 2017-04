(LIVE) ĐHCĐ Novaland: Hàng trăm triệu cổ phiếu sắp được phát hành, dự kiến tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng

Ồ ạt phát hành cổ phiếu

Sáng nay (27/4), Tập đoàn Novaland tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - đại hội lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán hồi cuối năm ngoái. Tại đây, HĐQT đã trình cổ đông thông qua các vấn đề trọng yếu như kế hoạch kinh doanh 2017 và phương án tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, NVL sẽ phát hành riêng lẻ gần 33,5 triệu cp để hoán đổi khoản 1.367 tỷ đồng nợ vay tại Ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh Singapore. Giá phát hành hoán đổi 40.867 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 4.0867:1, tức là 40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần. Đối tượng phát hành được Credit Suisse AG chỉ định là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm, dự kiến trong quý 2/2017.

NVL cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi số lượng tối đa 23 triệu cp, giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/cp. Đây là cổ phần có thời hạn ưu đãi trong 3 năm, dự kiến cổ tức phải trả hàng năm sẽ không quá 10% trên giá chào bán (tương đương 5,000 đồng/cp), được trả vào ngày tròn năm phát hành. Số cổ phần ưu đãi này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 3 năm với giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/cp, tỷ lệ sẽ do HĐQT quyết định. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 1.150 tỷ dùng để bổ sung vốn lưu động mà đầu tư tài sản cố định.

Bên cạnh đó, NVL sẽ phát hành cổ phần để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng tối đa hơn 216 triệu cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0.367 (sở hữu 1.000 cp nhận được 367 cp mới). Số cổ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong quý 4/2017.

Để gắn kết lợi ích nhân viên, NVL cũng sẽ phát hành tối đa 29,8 triệu cp ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, sau các đợt phát hành trên thì vốn điều lệ NVL dự kiến tăng lên con số gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tại đại hội, NVL cũng thông qua kế hoạch sẽ phát hành 2.275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc Sở GDCK nước ngoài khác do HĐQT chọn. Mục đích đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.

Tổng tài sản gần 40.000 tỷ đồng

Theo tài liệu công bố tại đại hội, đóng góp đáng kể về thị phần giao dịch tại thị trường BĐS TP.HCM, trong năm 2016, Tập đoàn Novaland đã bán được hơn 8.000 sản phẩm, tăng 13,3% so với số lượng bán trong năm 2015, chiếm 23% sức tiêu thụ toàn thị trường TP.HCM.

Căn cứ theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn Novaland đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2015; Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015; Lợi nhuận sau thuế 1.659 tỷ đồng, tăng 276,1% so với 2015.

Chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 28/12/2016, sau hơn 1 quý, cổ phiếu Novaland đang có quy mô vốn hóa gần 2 tỷ USD, nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và hiện được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Quý 1/2017, HĐQT cho biết Tập đoàn Novaland ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần dự kiến đạt 1.910 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 409 tỉ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng tài sản dự kiến đạt 37.662 tỉ đồng.

Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành BĐS, Tập đoàn Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỉ đồng vào năm 2017; Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến sẽ đạt con số 3.144 tỉ đồng.

3 mũi tấn công chiến lược

Theo Ban lãnh đạo NVL, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng sang các tỉnh thành nhiều tiềm năng khác như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu,... bằng các dự án khu du lịch - nghỉ dưỡng quy mô khá lớn. Quỹ đất hiện tại của NVL vào khoảng 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để doanh nghiệp phát triển dự án trong vòng 5 năm tới. Dự kiến đến năm 2020, hoạt động của Novaland vẫn được duy trì ổn định với dự báo kết quả kinh doanh khả quan, bởi doanh thu và lợi nhuận các năm sắp tới sẽ được ghi nhận dựa vào kết quả bán hàng trong vòng 3 năm trở lại đây.

Năm 2016 là năm đầu tiên NVL giới thiệu ra thị trường các sản phẩm mới như nhà phố liền kề, nhà phố thương mại và biệt thự tại dự án khu đô thị Lakeview City. Song song với 4 dự án được công bố trong năm 2016 bao gồm: Saigon Royal Residence (khu Trung tâm - quận 4), Lakeview City (khu Đông - quận 2), Newton Residence (khu Tây - quận Phú Nhuận) và Botanica Premier (khu Tây - quận Tân Bình), nhiều dự án khác có tỷ lệ hấp thụ tốt trung bình đạt xấp xỉ 70%.

Theo ông Phan Thành Huy - Tổng Giám đốc NVL, chiến lược phát triển của doanh nghiệp gồm 3 giai đoạn rất rõ ràng: Giai đoạn 1 (2007-2015), tập trung phát triển 5.000 sản phẩm nhà ở cung cấp cho thị trường; Giai đoạn 2 (2016-2025), vẫn dựa trên cốt lõi về sản phẩm nhà ở, Novaland phát triển thêm sản phẩm thương mại và nghỉ dưỡng để có dòng tiền ổn định hàng ngày; Giai đoạn 3 (sau năm 2025), Novaland sẽ mở rộng địa bàn và tập trung phát triển những khu đô thị thông minh, nhiều tiện ích và kết nối hạ tầng hiện đại. Giá trị vốn hóa của NVL tính đến hết năm 2016 đạt 1,6 tỷ USD.

Theo tiết lộ của HĐQT, tính hết năm 2016, NVL đã chi gần 23.000 tỷ đồng cho việc thâu tóm nhiều quỹ đất tốt để phát triển dự án mới (diện tích đất trên 5,6 triệu m2).

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT nhận định rằng thị trường BĐS năm 2017 được dự báo tiếp nối đà phát triển ổn định của 2 năm trước. Tuy nhiên dưới sự tác động của nền kinh tế thế giới và trong nước cùng các chính sách điều tiết thị trường, một vài khó khăn sẽ bắt đầu phát sinh.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, công ty đầu tư và phát triển BĐS ngày một nhiều, chủ đầu tư có nhiều quỹ đất sạch sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh càng lớn. NVL đã định hướng tiếp tục tăng thêm quỹ đất thông qua hoạt động M&A những dự án tại vị trí trọng điểm, chiến lược của TP.HCM với chi phí đất hợp lý và pháp lý rõ ràng.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland cũng sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 5,5 triệu m2 tại khu Trung tâm, khu Đông, khu Nam và khu Tây, đủ để Tập đoàn triển khai các dự án và tạo doanh thu, lợi nhuận ổn định trong vòng 5 năm tới.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ