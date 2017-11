LNST 10 tháng của FPT đạt 2.226 tỷ đồng - tăng 11% so với cùng kỳ

Theo thông tin từ CTCP FPT (mã chứng khoán: FPT), kết thúc 10 tháng năm 2017, doanh thu hợp nhất của FPT đạt 34.966 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 2.645 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.725 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 10 tháng đạt 3.255 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 10 tháng đầu năm tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 72% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 12% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu đạt 5.473 tỷ đồng, tăng 16%; LNTT đạt 850 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 1/3 lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Sắp tới, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tiến hành bán 31,6 triệu cổ phiếu (tương đương 5,96% cổ phần) tại FPT. Ngày công bố giá khởi điểm là ngày 27/11, ngày tổ chức chào bán là ngày 11/12. Trong những ngày qua, cổ phiếu FPT ghi nhận mức tăng tích cực, từ vùng 49.000 đồng đã lên trên 58.000 đồng/cp trong phiên hôm nay.