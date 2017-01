LNTT của Vietcombank năm 2016 có thể đạt hơn 8.800 tỷ đồng và vượt 12.000 tỷ trong năm 2017

Đó là dự báo của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa đưa ra tại báo cáo về ngành ngân hàng 2017.

Theo VCBS,cả năm 2016 Vietcombank có thể đạt lợi nhuận trước thuế 8.829 tỷ đồng, tăng 29,31% so với năm 2015 và vượt 17,7% so với kế hoạch đề ra.

Dự phóng này dựa trên các giả định gồm:

Tăng trưởng tín dụng 18%, điều chỉnh giảm so với ước tính trước đó là tín dụng tăng 20% do VCBS nhận thấy ngân hàng đang kiểm soát tín dụng ở mức vừa phải để kiểm soát nợ xấu; Tăng trưởng huy động ở mức 15,5%; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 6.000 tỷ đồng do VCB tập trung trích lập hết lượng trái phiếu đặc biệt cho năm nay.

Triển vọng kinh doanh 2017, VCBS cho rằng Vietcombank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao do giảm chi phí dự phòng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nhờ đó ngân hàng có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế tới 12.077 tỷ đồng, tăng 36,8% so với dự kiến của năm 2016.

Dự báo này dựa trên giả định năm 2017 tín dụng sẽ tăng trưởng khoảng 17%, giảm so với mức 18% trong năm nay do ngân hàng có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động cho vay; Tỷ lệ LDR ổn định ở mức 79% (tương đương năm 2016), nhỏ hơn mức quy định 80% theo Thông tư 06.

Lợi suất cho vay khách hàng tăng lên 7,08% do VCB tiếp tục đẩy mạnh cho vay bán lẻ. Chi phí huy động tiền gửi khác hàng tăng do dự báo mặt bằng lãi suất huy động toàn hệ thống chịu áp lực tăng khi các ngân hàng đẩy mạnh huy động để đảm bảo tuân thủ Thông tư 06. (Theo thống kê của VCBS, tính đến hết Q3/2016, nhiều ngân hàng vẫn có tỷ lệ LDR vượt quy định 80% của NHNN như là VIB (89%), TPB (83%), SHB (83%), CTG (96%), BID (90%), Việt Á (87%),…; tỷ lệ nợ trung dài hạn cao hơn 50% như là EIB (65%), MSB (70%), STB (62%), TCB (70%), VPB (74%)...)

Chi phí huy động từ giấy tờ có giá tăng khoảng 450 tỷ đồng do trả lãi 4.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2 đã phát hành năm 2016 và giả định VCB sẽ phát hành thêm 4.000 tỷ còn lại vào giữa năm 2016. Theo đó NIM tăng nhẹ lên 2,82%.

Một yếu tố nữa sẽ đóng góp vào lợi nhuận Vietcombank năm tới là thu nhập ngoài lãi giả định tăng trưởng 10,23%, trong đó thu từ dịch vụ vẫn giữ mức tăng trưởng cao (15%), thu nhập các hoạt động khác (chênh lệch mua bán chứng khoán, đầu tư ngoại hối,…) tăng nhẹ 5% do dự báo biến động lãi suất trên các thị trường này không sôi động như năm 2016.

Công ty dự báo chi phí trích lập dự phòng của Vietcombank năm 2017 là 4.800 tỷ đồng (so với 6.000 tỷ đồng năm 2016) do không còn dự phòng cho trái phiếu đặc biệt VAMC. Giả định tỷ lệ nợ xấu 1,7% và VCB vẫn duy trì mức dự phòng rủi ro trên nợ xấu ở mức cao 120%.

Dự báo nói trên không tính đến thu nhập bất thường có thể phát sinh trong trường hợp VCB hoàn thành thoái vốn tại 1 số khoản đầu tư vào các TCTD khác theo TT36 (OCB, Công ty tài chính cổ phần Xi măng, EIB, Ngân hàng Quân đội,… - 2 khoản đầu tư đầu tiên nhiều khả năng thoái vốn trong năm 2017).

Như vậy LNTT 2017 của Vietcombank được ước đạt 12.077 tỷ đồng (+36,79% so với năm 2016). Trong đó, tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 13,92%, phần còn lại đến từ giảm trích lập dự phòng.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ