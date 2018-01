Lộ diện top 10 doanh nghiệp bất động sản tốt nhất Việt Nam 2017

1. Vingroup

Để đạt được vị trí số 1, Vingroup đã dẫn đầu thị trường ở hầu hết các phương diện. Trong năm 2017, Vingroup đã triển khai 44 dự án trên cả nước. Vingroup sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất thị trường, từ các loại hình truyền thống như nhà ở; văn phòng, thương mại; nghỉ dưỡng đến các sản phẩm đón đầu xu hướng như shophouse, condotel, officetel… Về mô hình dự án phức hợp – “tất cả trong một” đã được Vingroup triển khai thành công trên nhiều loại hình sản phẩm, từ các khu đô thị, trung tâm thương mại, quần thể nghỉ dưỡng…

2. Sun Group

Năm 2017, Sun Group đã ra mắt quần thể nhà phố thương mại và biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao Sun Premier Village Ha Long Bay và Sun Premier Village Kem Beach Resort Phú Quốc. Trong phân khúc căn hộ cao cấp, năm 2017, Sun Group cũng ra mắt Sun Grand City Thuy Khue Residence tại Hồ Tây và Sun Grand City Ancora Residence ngay gần hồ Hoàn Kiếm. Điểm vượt trội hai dự án này có lẽ là vị trí nhất cận thị nhị cận giang mà nó sở hữu.

3. Vihajico

Vihajico từng khiến thị trường phải chú ý trước hiện tượng “xếp hàng thâu đêm chờ mua căn hộ dưới 1 tỷ đồng tại Ecoppark”. Hiện tại, đây vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu cuộc đua “căn hộ đẳng cấp, giá bình dân”. Tháng 11/2017, Vihajico đã công bố dòng sản phẩm đặc biệt cao cấp, thượng lưu tại giai đoạn 2 của dự án có tổng giá trị của cả phân khu lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng.

4. Novaland

Với gần 30 dự án được đưa ra thị trường, hiện số căn hộ giao dịch của Novaland chiếm khoảng 30% toàn giao dịch khu vực TP.HCM. Tập đoàn đã tích lũy quỹ đất từ 12 dự án với diện tích lên đến 500ha, tương đương 5 triệu mét vuông sàn. Năm 2018, Novaland khả năng đạt doanh thu 24.129 tỷ đồng từ các dự án như Habour City, Kingston Residence, The Sun Avenue, SunriseCity View, Sunrise Riverside bàn giao cho khách hàng.

5. Sunshine Group

2017 là năm bước ngoặt, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Sunshine. Sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường ở lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc, thương hiệu Sunshine đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong bản đồ bất động sản Việt Nam khi tiếp tục ra mắt loạt dự án với gần 10.000 căn hộ, tổng mức đầu tư lên tới gần 20.000 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, các dự án đã ra mắt trước đó của Sunshine gây sự chú ý khi tọa lạc tại các vị trí nội đô đắt giá như Sunshine Palace (Hoàng Mai), Sunshine Garden (Hai Bà Trưng), Sunshine Riverside (Nhật Tân - Tây Hồ), Sunshine Center (16 Phạm Hùng), Sunshine City (Khu đô thị Ciputra)… với kiến trúc tinh tế, hệ thống các tiện ích vượt trội, không gian sống thanh bình cùng việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý và vận hành dự án.

So với các doanh nghiệp bất động sản hiện tại, điểm khác biệt lớn nhất của Tập đoàn này là quan điểm xây dựng một “hệ sinh thái” Sunshine với tâm điểm là cư dân công nghệ. Theo đó, nhà của Sunshine không chỉ là một căn hộ sang trọng, chất lượng với giá cả hợp lý, mà còn là nơi để cư dân trải nghiệm các dịch vụ tiện ích do Sunshine cung cấp, với sự ra đời của một loạt thương hiệu mới như: Sunshine Maple Bear (trường mầm non), Sunshine Mart (siêu thị, Trung tâm thương mại), Sunshine Cab (dịch vụ cung cấp xe sang), Sunshine Pay (cổng thanh toán trực tuyến – ví điện tử)… được quản lý và vận hành trên nền tảng công nghệ thông minh, thông qua hệ thống Thẻ cư dân và ứng dụng Sunshine App.

Cùng với hàng loạt các dự án được hé lộ sẽ “bung hàng” vào đầu 2018 như Sunshine Diamond River (Phú Thượng, Hà Nội), Sunshine Sky Park (Long Biên, Hà Nội), Sunshine Sky Tower (gần sân bay Nội Bài, Hà Nội), dự án ở Nguyễn Hữu Thọ và Thủ Thiêm (Tp.HCM), dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Hòa Bình… Sunshine Group đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn, đưa Tập đoàn bất động sản trẻ này từng bước thăng hạng trong thời gian tới.

6. Him Lam

Từ một công ty kinh doanh địa ốc, đến nay, Him Lam đã đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu đô thị mới (chủ yếu ở phía Nam), quy mô tập đoàn lên tới 30 công ty thành viên và công ty liên kết trong lĩnh vực địa ốc, tài chính ngân hàng, vui chơi giải trí và sân golf. Năm 2017, Him Lam đang kinh doanh khá tốt dự án Him Lam Phú An tại quận 9 và dự án The Hyco4 Tower.

7. CEO Group

CEO Group đang được biết đến với hàng loạt dự án bất động sản như dự án tháp CEO, Sunny Garden City, River Silk City. Trong đó, nổi bật nhất là tổ hợp Sonasea Villas & Resort tại Phú Quốc với các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng Novotel Villas, shophouse, khu nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Phu Quoc Resort. Ngày 30/7/2017, Dự án BWP Sonasea Phu Quoc thuộc Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort với tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng chính thức ra mắt thị trường.

8. Hưng Thịnh Corp

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đang bước vào giai đoạn phát triển. Năm 2017, Hưng Thịnh đã mở rộng sang các vùng chiến lược Đông, Nam, Tây, Bắc của TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố cả nước. Các dự án khác đã được bán hết trong năm 2017 của doanh nghiệp này như: Moonlight Residences, Richmond City, SaigonMia, Lavita Garden... Hưng Thịnh Land vẫn tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm phục vụ thế hệ trẻ...

9. MIK Group

Sau 3 năm hình thành, đến nay MIK Group đã và đang sở hữu hơn 9 dự án bất động sản nghìn tỷ khắp cả nước. Không khó để liệt kê một loạt dự án, cụ thể: Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội), tổng mức đầu tư 1.620 tỷ đồng; Imperia Sky Garden (423 Minh Khai, Hà Nội), tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng; Valencia Garden (KĐT Việt Hưng, Hà Nội, tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng; The Waterfront Sài Gòn (1 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM)...

10. TNR Holdings Việt Nam

TNR xuất hiện một cách đầy ấn tượng với những dự án như Goldmark City, TNR Goldsilk Complex, TNR Gold Season, TNR The GoldView... với quy mô gần 10.000 căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM. Tháng 9/2017, dự án TNR Stars Tân Trường, Hải Dương đã chính thức ra mắt người mua nhà. Đến tháng 12/2017, TNR Holdings chính thức cho ra mắt TNR Stars Đồng Văn –Hà Nam.