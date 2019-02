Lo thị trường heo xáo trộn

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết trước Tết, giá heo hơi xuất bán tại trại chăn nuôi ở mức 52.000-53.000 đồng/kg. Sau Tết, giá heo tiếp tục được đẩy lên 54.000 đồng/kg do nguồn cung có phần thiếu hụt. Tuy nhiên, từ đầu tuần qua, giá heo bắt đầu có dấu hiệu giảm, hiện giá xuất chuồng còn 50.000-52.000 đồng/kg. Theo nhận định của ông Đoán, giá heo giảm có thể do nguồn heo từ các tỉnh phía Bắc vận chuyển vào TP HCM tiêu thụ khá nhiều với mức giá thấp.

Theo giới kinh doanh, nguồn heo từ phía Bắc đưa vào phía Nam tiêu thụ đã diễn ra cả tuần qua, mỗi ngày có từ 2.000-3.000 con. Giá heo các tỉnh, thành phía Bắc đang thấp, chỉ từ 43.000-45.000 đồng/kg, chênh lệch đến 7.000 đồng/kg so với khu vực miền Đông Nam Bộ nên mới có chuyện đưa heo từ Bắc vào Nam để tiêu thụ. Sở dĩ giá heo ở miền Bắc thấp là do có thông tin dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở một số tỉnh nên người nuôi lo ngại bán tháo khiến giá heo giảm nhanh.

Thịt heo bán lẻ tại chợ ở TP HCM

Ông Đoán lo lắng về việc nguồn heo từ khu vực phía Bắc đang chuyển vào phía Nam tiêu thụ sẽ rất nguy hiểm. Nếu dịch bệnh bị lây nhiễm vào khu vực nuôi heo lớn như Đồng Nai sẽ dẫn đến thiệt hại rất nặng nề. Theo ông Đoán, cơ quan chức năng cần có biện pháp để kiểm soát nguồn heo từ phía Bắc vận chuyển vào phía Nam tiêu thụ.

Trong khi đó, ghi nhận tại 2 chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn) và Bình Điền (quận 8), thông thường mỗi ngày tiêu thụ khoảng 7.000 con heo mảnh nhưng hiện nay giảm còn khoảng 6.000-6.500 con. Giá heo mảnh hồi đầu tuần ở mức cao 72.000-73.000 đồng/kg, nay giảm còn 62.000-68.000 đồng/kg. Những người am hiểu thị trường cho biết do hiện vẫn còn trong tháng ăn chay (tháng giêng âm lịch) nên nhu cầu tiêu thụ thịt heo có phần giảm. Tuy nhiên, khi hết tháng giêng, nhu cầu thịt heo sẽ tăng trở lại mà nguồn cung không đủ đáp ứng đủ mới đáng lo. Vì thời điểm này nhiều người chăn nuôi, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám đầu tư cho đợt heo kế tiếp mà chỉ nuôi cầm chừng. Ông Trần Quang Trung - chủ một trại chăn nuôi heo lớn ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai - cho biết hiện nay, các trại đã bắt đầu khó bán heo ra, thương lái viện nhiều lý do để trì hoãn việc mua heo. Theo ông Trung, ở xã Gia Kiệm hiện có đến 50% hộ nuôi heo giảm đàn, có hộ dự tính sau khi bán hết lượt heo hiện nay sẽ bỏ chuồng trống để nghe ngóng tín hiệu thị trường.