Loại gạo đắt nhất thế giới có gì ngon mà giá tới 2,5 triệu đồng/kg?

Kinmemai Premium chính là tên loại gạo đắt nhất thế giới hiện nay, do công ty Toyo Rice Corp của Nhật Bản sản xuất. Được ra mắt từ năm 2016 nhưng đến nay, loại gạo này vẫn chỉ có ở Nhật Bản (sắp tới sẽ xuất khẩu sang Singapore), chưa cung cấp rộng rãi ra các nhà hàng quốc tế, một phần cũng vì cái giá đắt đỏ của nó.

Khi mới được công bố vào năm 2016, Kinmemai Premium có giá thành lên tới 109 USD (gần 2,5 triệu đồng) cho mỗi kg. Bạn có thể tìm mua loại gạo này trên website của công ty sản xuất với giá 155 USD/hộp 6 gói. Mỗi gói gạo 140g này có thể nấu thành 1 bát cơm với đầy đủ dưỡng chất cần thiết, như vậy tính trung bình ta có 26 USD/bát cơm (gần 700.000 VNĐ).

Nhật Bản là một đất nước cầu toàn với những sản phẩm hoàn hảo. Hãy nhìn những nông sản nổi tiếng như dưa hấu của Yubari King hoặc dâu tây Fukuoka Amaou thì sự đắt đỏ của loại gạo Kinmemai Premium có lẽ cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Kinmemai Premium là sự kết hợp 5 loại gạo từng giành giải thưởng ở các tỉnh Gunma, Gifu, Kumamoto, Nagano và Niigata của Nhật Bản. Sự pha trộn gạo có thể thay đổi theo từng năm, tùy vào chất lượng của mỗi loại gạo. Chính Toyo Rice Corp, công ty sản xuất sản phẩm Kinmemai của Wakayama sẽ quyết định tỷ lệ này để đưa ra sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn.

Đại diện công ty cho biết, họ mua gạo từ phía nông dân với giá gấp 8 lần thị trường, sau đó cất giữ trong kho bằng phương thức đặc biệt trong vòng nửa năm. Cách làm này giúp làm tăng chất lượng và vị ngon của gạo. Tiếp đó, họ sẽ áp dụng kỹ thuật gia công lúa nước của riêng công ty để loại bỏ lớp sáp vốn không thể xử lý trên bề mặt hạt gạo, chỉ giữ lại những thành phần tinh túy nhất của gạo Kinmemai Premium.

Để đạt được hương vị tốt nhất của gạo, khách hàng nên ngâm trước 30 phút và không cần vo gạo. Gạo Kinmemai Premium có hương vị tươi mát và thanh nhẹ hơn, độ ngọt cũng như giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn những loại gạo thông thường. Đặc biệt, cơm được nấu từ gạo Kinmemai Premium được cho là có chứa lipopolysaccharides – loại chất kích thích tự nhiên cho hệ thống miễn dịch của cơ thể cao gấp sáu lần các loại gạo khác.

Tất nhiên, nếu có điều kiện thì tặng một hộp Kinmemai Premium làm quà là vô cùng ý nghĩa và giá trị. Nhưng nếu bạn cảm thấy không quá cần thiết với mức chi lớn như vậy nhưng vẫn yêu mến các sản phẩm có giá trị từ Toyo Rice Corp thì có thể tham khảo thêm 2 sản phẩm trung bình hơn là Kinmemai Better White và Kinmemai Better Brown. Kinmemai Better White có giá bán lẻ đề nghị là 9,40 USD/ kg, trong khi Kinmemai Better Brown có giá bán lẻ đề nghị là 9,80 USD/kg.