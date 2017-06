Loại quả chống ung thư, giải độc gan, thận có nhiều ở Việt Nam: Bạn nên dùng đều đặn hàng ngày

Nước ép lựu được mệnh danh là loại đồ uống "thần thánh" vì có chứa hàm lượng các dưỡng chất lớn như như canxi, sắt, kali, các vitamin A, C, E, B5 và rất nhiều chất xơ. Một ly nước ép lựu mỗi ngày có tác dụng rất lớn trong việc phòng và điều trị ung thư, giảm căng thẳng mệt mỏi...

1. Chứa chất chống ung thư – làm yếu tế bào ung thư

Một ly nước ép lựu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng

Mặc dù lựu không phải là thuốc chữa bệnh ung thư, nhưng về cơ bản mỗi ngày uống đều đặn 1 cốc nước ép lựu sẽ giúp làm giảm các triệu trứng của bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Trong nước ép lựu có chứa 1 số thành phần có khả năng phá hủy và làm yếu các tế bào ung thư. Đặc biệt lựu có thể giúp làm chậm sự tiến triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

2. Giải độc gan, thận hiệu quả

Nước ép lựu đặc biệt tốt cho gan, thận do thành phần có chứa nhiều axit citric và kali. Uống nước ép lựu mỗi ngày sẽ giúp gan thải độc, thận lọc chất cặn bã được hiệu quả hơn.

Ngoài ra, người cao huyết áp, người mắc chứng tăng axit uric máu, người bị bệnh liên quan đến thận cũng được khuyến khích uống nước ép lựu hàng ngày giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể.

3. Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Một cốc nước ép lựu vào mỗi buổi sáng trước bữa ăn sẽ giúp bạn tràn đầy hứng khởi, tránh được cảm giác căng thẳng, mệt mỏi, uể oải. Lựu cũng giúp cải thiện giấc ngủ cho những người mắc chứng mất ngủ mãn tính hoặc thường xuyên tiếp xúc với công việc căng thẳng .

4. Giúp bảo vệ hệ tim mạch

Nước ép lựu chứa hàm lượng kali cao, có thể làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa khởi phát bệnh cao huyết áp và hình thành mảng bám trên thành động mạch, nhờ đó nguy cơ xơ vữa động mạch cũng được giảm đáng kể . Chất oxit nitric giúp giãn cơ, giãn mạch, điều hòa lưu lượng máu.

Một nghiên cứu và thử nghiệm được thực hiện trên các tình nguyện viên tại Đại học Naples (Italy) cho thấy kết quả rõ rệt: áp suất tâm thu thấp hơn 5% sau 2 tuần uống nước ép lựu hàng ngày.\

5. Bảo vệ bộ não

Theo báo cáo từ Đại học Washington (Mỹ), phụ nữ có thai nếu đều đặn uống nước ép lựu sẽ giúp giảm thiểu biến chứng về não khi trẻ chào đời, đặc biệt với trẻ sinh non do không nhận đủ máu và oxi đến não (ngạt). Bệnh rối loạn thần kinh cũng sẽ cải thiện đáng kể, giảm khả năng tổn thương não do bệnh gây nên.

6. Chống béo phì.

Quả lựu và nước ép lựu đều giúp giảm cân, những người đang trong chế độ ăn kiêng cũng nên ăn lựu mỗi ngày để giúp thải độc, lợi tiểu, kích thích vị giác.

7. Lựu như một liều thuốc kháng virus

Chất chồng oxi hóa có trong lựu sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch, phòng tránh 1 số bệnh khi giao mùa như cúm, cảm lạnh hay nhiễm trùng.

8. Một số tác dụng tuyệt vời khác của quả lựu

Ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn ban đầu.

Điều trị đau dạ dày, tiêu chảy và nôn.

Tăng lượng tinh trùng, tăng ham muốn tình dục.

Ngăn ngừa thoái hóa sụn.

Giảm các triệu chứng tiền mãn kinh.

Giúp cơ thể hấp thụ sắt và giảm nguy cơ thiếu máu.

Điều trị sưng, viêm.

Giảm triệu chứng khi bị viêm họng, viêm xoang, và viêm tai giữa.

Giảm các triệu chứng của bệnh trĩ, viêm kết mạc.

*Theo Steptohealth

Theo Thu Phương

Trí thức trẻ