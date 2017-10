Loại quả có thể chữa "bách bệnh", ở Việt Nam rất nhiều nhưng không phải ai cũng biết

Cây me được trồng ở nhiều nơi trên thế giới nhưng đặc biệt phổ biến ở các vùng nhiệt đới như Việt Nam. Tại Ấn Độ, me được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực như một loại gia vị độc đáo làm nên mùi vị hấp dẫn của món ăn và phòng ngừa, điều trị một số loại bệnh trong nền văn minh cổ đại.

Quả me xanh có vỏ cứng màu nâu sẫm bên trong ruột xanh, vị chua thanh nhưng me chín lại mềm và ngọt hơn. Hầu hết chúng ta chỉ biết đến me như một loại gia vị trong ẩm thực làm kích thích vị giác và hương vị món ăn nhưng không hề biết rằng loại trái cây này có lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Tất cả các thành phần từ cây me như lá, quả và hạt me rất giàu vitamin B & C, chất chống oxy hóa, carotene và các khoáng chất như magie và kali. Do đó, me được coi là loại thực vật giàu dinh dưỡng có khả năng chữa “bách bệnh”.

Nước me có khả năng ngăn ngừa cảm lạnh và trị ho cực kì hiệu quả.

Giảm cân

Me là loại trái cây lý tưởng nên được bổ sung trong thực đơn dinh dưỡng dành cho những người béo phì và muốn giảm câm. Trái me có chứa axit hydroxy citric, còn được gọi là HCA làm chậm quá trình sản xuất chất béo, tương tự như axit xitric.

HCA cũng được tìm thấy ở nhiều loại trái cây khác nhưng chủ yếu có nhiều trong trái me. Nó cũng làm ức chế enzym trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đốt cháy chất béo dư thừa, giúp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Tiêu thụ me ở mức độ vừa đủ giúp kích thích hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru và duy trì sức khỏe ở mức tối ưu.

Phòng ngừa loét dạ dày

Loét dạ dày là triệu chứng xuất hiện các vết loét tại dạ dày và ruột non gây đau đớn, tác động xấu đến vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, các hợp chất polyphenolic trong chiết xuất hạt me có tác dụng bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa tình trạng viêm và loét thành dạ dày.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu chỉ ra rằng me là loại trái cây cực kì thân thiện với hoạt động của hệ thống tim mạch. Các chất flavonoid có trong lá và quả me có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL), làm tăng mức cholesterol tốt (HDL). Nó cũng giúp ngăn ngừa sự hình trành triglycerides trong máu, phòng tránh tình trạng mỡ trong máu.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong trái me sẽ rất hữu ích với những người bị huyết áp cao.

Chống ung thư

Trái me, lá me và đặc biệt là hạt me rất giàu chất chống oxy hóa, là nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp giảm mức độ nghiêm trọng của suy thận cấp và chống ung thư thận.

Ngăn ngừa cảm lạnh và ho

Là một trong những loại trái cây giàu vitamin C, me chua giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm lạnh khi thay đổi thời tiết và trị ho. Uống một chén nước me có thể giảm nguy cơ khỏi bị ho và cảm lạnh. Nếu muốn có kết quả nhanh hơn thì nên kết hợp với một chút tiêu.

Điều trị suyễn

Nhiều nghiên cứu đều chỉ ra rằng trái me có tính chống dị ứng cao, rất hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản.

Chữa lành vết thương

Với tính chất kháng khuẩn và sát trùng, hạt, lá và vỏ cây me thường được sử dụng trong việc điều trị, chữa lành các vết thương nhẹ. Đặc biệt, chiết xuất từ hạt me có thể chữa lành hoàn toàn vết thương chỉ trong khoảng 10 ngày.

Bảo vệ gan

Không quá ngạc nhiên khi cây me có tác dụng bảo vệ hoạt động của gan, đặc biệt đối với những người bị tổn thương gan do uống nhiều rượu bia. Sử dụng lá cây me thường xuyên sẽ giúp cho tình trạng tổn thương gan trở nên tốt hơn.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng giàu calorie hàng ngày cũng dẫn dến tình trạng gan béo, chức năng gan hoạt động không hiệu quả. Vì thế việc sử dụng me có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Hạt me có tính chống viêm và ổn định lượng đường trong máu. Do đó, nó có khả năng làm đảo ngược sự hư hại của mô tụy có liên quan đến bệnh tiểu đường. Hơn nữa, protein alpha-amylase trong hạt me còn có chức năng làm giảm lượng đường trong máu.