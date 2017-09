Loạt dự án hạ tầng tỷ đô triển khai, Hà Nội trở thành nơi đáng sống

Hà Nội “trong mắt ai”

Chia sẻ kế hoạch phát triển giao thông, hạ tầng đô thị Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 với người dân Thủ đô đầu năm 2017, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, toàn bộ 51 công trình trọng điểm ở Thủ đô với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ USD sẽ hoàn thành trước năm 2021.

“Nghe 51 công trình trọng điểm, mọi người có thể băn khoăn, thành phố có làm xong được không. Với quyết tâm cao, chúng tôi khẳng định hoàn toàn xong được”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cam kết.

Trước đó, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đã tiến hành nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Chinh từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng dài 1.980m từ bề rộng 14m thành mặt đường kết cấu bê tông nhựa rộng 53,5 – 57,5m.

Hiện tại, đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã tư Vọng dài 1.346m đã xong đến sông Lừ. Các đoạn khác từ Ngã Tư Sở đến Tôn Thất Tùng và từ Sông Lừ đến Ngã Tư Vọng sẽ được tiến hành thi công ngay sau khi di dời các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đến nơi ở ổn định tại khu tái định cư A14 Nam Trung Yên.

Đi đường thông, ở nhà đẹp

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, vấn đề hạ tầng giao thông luôn được người dân tính đến khi lựa chọn nơi ở cho mỗi cá nhân và gia đình. Điều này lý giải vì sao, Trung tâm thương mại – Văn phòng – Căn hộ Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành mối quan tâm đặc biệt của khách hàng và giới đầu tư bất động sản trong nửa đầu 2017.

Theo chủ đầu tư Dự án – Công ty Cổ phần ACC Thăng Long (thuộc Bộ Quốc Phòng), đến thời điểm hiện tại, Trung tâm thương mại – Văn phòng – Căn hộ Artemis là dự án duy nhất có 4 mặt tiền đường giữa lòng Hà Nội. Dự án tọa lạc trên những trục đường được xem là huyết mạch của Hà Nội như: 2 mặt đường Lê Trọng Tấn (hiện là con đường mẫu của thủ đô), đường Tôn Thất Tùng và đườngTrường Trinh. Với khoảng cách 5 km đến Hồ Gươm, cư dân Artemis dễ dàng kết nối tới trung tâm Hà Nội.

Tại khối đế thương mại của Dự án, theo thống kê của Ban quản lý Dự án, trong 2 tháng 6 và 7/2017, tại khối đế Dự án đã thu hút hàng loạt khách thuê lớn BigC, Trần Anh, CGV, sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng như: Thai Express, Lotteria, Wrap&Roll, Dairy Queen, King BBQ, Sushi Kei,… hay khu vui chơi Funny Game dành cho trẻ … mang đến những trải nghiệm hoàn hảo khi tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay trải nghiệm mua sắm.

Từ 15/8/2017, Công ty cổ phần ACC Thăng Long – chủ đầu tư Dự án thực hiện chính sách chiết khấu cho những căn hộ cuối cùng từ 18/30%/tổng GTCH cho những khách hàng thanh toán sớm đến 95% (trừ trực tiếp vào giá bán).

Cùng với đó, khách hàng sẽ được tặng thêm xe Honda SH125 trị giá 75 triệu (có thể trừ trực tiếp và giá bán căn hộ); Tặng thẻ VIP bể bơi & xông hơi 1 năm, tập Gym 1 năm trị giá khoảng 15 triệu, miễn phí gói hợp đồng dịch vụ quản lý 3 năm trị giá khoảng 45 triệu đồng và nhiều món quà hấp dẫn khác, đưa tổng giá trị gói khuyến mại này lên đến 350 triệu đồng. Chương trình là cơ hội sở hữu những căn hộ hiếm hoi khu vực trung tâm thành phố với mức giá bán lý tưởng.

Song song với chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng, hiện tại Chủ đầu tư Dự án đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chính thức bàn giao căn hộ cho khách hàng vào tháng 9 năm 2017.

Artemis được thiết kế theo mô hình một tòa nhà phức hợp gồm 3 tầng hầm, 7 tầng thương mại, văn phòng và 18 tầng căn hộ hoàn thiện. Bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại đến từng phòng chức năng trong căn hộ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Hệ thống an ninh được chú trọng, giám sát ngay từ bên ngoài tòa nhà, sảnh căn hộ, các hành lang thông qua nhân viên an ninh và hệ thống camera giám sát 24/7...

Hotline phòng bán hàng CĐT: 0908 765 468 - 0911 422 911.