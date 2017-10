Lọc sạch gan không khó chỉ vài phút mỗi sáng: Nguyên liệu ngay trong bếp nhà bạn

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người với hơn 500 chức năng khác nhau, bao gồm cả việc trung hòa độc tố, giải độc, chống nhiễm trùng, sản xuất protein và hormone.

Gan có khả năng tự phục hồi, tái tạo sau các tổn thương. Tuy nhiên, nếu gan bị tổn thương nặng có thể kéo theo nhiều hệ quả khôn lường về sức khỏe. Dó đó, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là thải độc cho gan.

Thực tế, có rất nhiều cách thải độc gan được lan truyền trên internet, tuy nhiên bạn nên lắng nghe cơ thể mình cũng như tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện thải độc.

Ai cũng biết rằng, để giữ cho gan khỏe mạnh chúng ta nên ăn nhiều chất xơ từ rau củ, trái cây, uống nhiều nước và thực hành vận động thường xuyên. Nhưng để đào thải chất độc khỏi gan, bạn có biết đâu là công thức?

Gan không khỏe có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng

Công thức detox gan hiệu quả ai cũng có thể làm

Bắp cải là thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, vitamin C, lưu huỳnh có thể giúp thải độc gan. Bởi vitamin C và lưu huỳnh trong lá rau giúp đẩy nhanh quá trình thải độc như axit uric và các gốc tự do.

Ngoài ra, đặc tính chống viêm của bắp cải giúp giảm sự mất nước và đau đầu trong quá trình thải độc gan.

Gừng được xem là một loại kháng sinh có khả năng làm sạch gan mạnh mẽ. Sự kết hợp của gừng và bắp cải vừa có tác dụng thải độc vừa giúp giảm cân hiệu quả.

Thành phần

- 1 cây bắp cải tím hoặc xanh

- 1-2 củ gừng

- 2 muỗng cà phê nước ép chanh tươi

- 1 quả táo

- ½ thìa bột hạt thì là

Xắt bắp cải, táo và gừng thành miếng nhỏ. Đun sôi các thành phần này với 1 cốc nước nhỏ trong khoảng 4-5 phút. Thêm hạt thì là vào hỗn hợp này, cho thêm nước nếu cần. Để nguội, cho thêm nước chanh và dùng đồ uống này vào buổi sáng để đạt được hiệu quả tối ưu.

*Theo Boldsky