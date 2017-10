Lộc Trời (LTG): 9 tháng lãi 280 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) và các công ty con vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu thuần đạt 1.800 tỷ đồng, giảm 182 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái, tương ứng mức giảm khoảng 9%. Trong khi đó giá vốn bỏ ra chỉ giảm 6%, nên lợi nhuận gộp thu về đạt 451,5 tỷ đồng, giảm sâu 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế kể từ đầu năm, doanh thu Lộc Trời đạt 5.875 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.316 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của Lộc Trời, doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật đạt 3.472 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu. Doanh thu từ lương thực – gạo cũng đóng góp hơn 1.880 tỷ đồng, chiếm 31%. Còn lại là doanh thu từ hạt giống cây trồng (chiếm 9%), doanh thu từ bao bì (2%) và các loại khác.

Trong quý, Lộc Trời thu về hơn 3,1 tỷ đồng doanh thu tài chính, xấp xỉ bằng quý 3 năm ngoái. Tổng doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm trên 12,8 tỷ đồng, giảm 6,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2017, dù thu lãi tiền gửi tăng hơn 2 tỷ đồng, nhưng do Lộc Trời do không được ghi nhận khoản cổ tức được chia hơn 3 tỷ đồng như năm 2016, đồng thời lãi chênh lệch tỷ giá giảm 5,5 tỷ đồng. Do vậy doanh thu tài chính giảm.

Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay hơn 31,7 tỷ đồng, giảm 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng chi phí tài chính kể từ đầu năm lên 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 3, chi phí bán hàng bỏ ra gần 241 tỷ đồng, giảm được 55 tỷ đồng so với cùng kỳ - chủ yếu giảm chi phí cho nhân viên. Cộng với đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm một nửa, còn 76 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản lợi nhuận khác ghi nhận trong quý 3 âm gần 1 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm ngoái ghi dương hơn 18 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch giảm 19 tỷ đồng. Nguyên nhân do quý 3 năm ngoái Lộc Trời có hơn 17,6 tỷ đồng tiền lãi từ thanh lý tài sản.

Nhờ vậy riêng quý 3 Lộc Trời báo lãi sau thuế hơn 83,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 79,3 tỷ đồng đạt được quý 3/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Lộc Trời lãi sau thuế 279,6 tỷ đồng, tăng trường 16,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn 2.455 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng so vưới thời điểm đầu năm. Tổng cộng tài sản đạt 6.245 tỷ đồng. Nợ phải trả 4.062 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ ngắn hạn 2.540 tỷ đồng, tăng 635 tỷ đồng so vời đầu năm, vay nợ dài hạn cũng tăng 147 tỷ đồng, lên mức 220 tỷ đồng.