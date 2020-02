Lời khuyên đắt giá bà Michelle Obama dành cho hai cô con gái nhỏ: Hãy tự bước đi bằng chính đôi chân mình!

Mặc dù đã 3 năm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rời Nhà Trắng nhưng cuộc sống của ông và gia đình vẫn được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.



Hiện tại, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ không còn sống cùng với hai cô con gái của mình bởi cả hai đều đã bước chân vào cánh cửa đại học. Ái nữ đầu Malia - 21 tuổi đang là sinh viên năm 3 ngành Luật của trường Đại học Havard danh giá trong khi ái nữ thứ hai Sasha - 18 tuổi hiện đang có một cuộc sống mới tại Đại học Michigan.



Trong buổi trò chuyện với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey vào thứ bảy vừa qua tại Brooklyn, New York (sự kiện nằm trong chuỗi lưu diễn Oprah's 2020 Vision: Your Life In Focus của Oprah Winfrey), phu nhân cựu Tổng thống Obama dường như đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

"Cuộc sống của chúng tôi hiện rất tuyệt vời", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, vào khoảng hơn 10 năm trước, khi chồng bà lên nhậm chức và cả gia đình chuyển đến Nhà Trắng, hai cô con gái bé bỏng lúc đó chỉ mới lên 10 và lên 7. Chuyện nuôi dạy chúng chẳng dễ dàng.



Gia đình cựu Tổng thống Barack Obama trong Nhà Trắng thời đương nhiệm.

"Thật khó để giám sát hai đứa nhỏ vào những ngày cuối tuần. Vợ chồng tôi đã phải lo lắng về từng bữa tiệc mà chúng sẽ tham gia, liệu ở đó có rượu hay không, bố mẹ của những người bạn của con là người như thế nào. Thực sự mỗi ngày cuối tuần thật khó khăn với tôi".

Khi được Winfrey hỏi về kinh nghiệm nuôi dạy con cái trong suốt những năm tháng qua, bà Michelle cho rằng đó là để các con được sống trong chính cuộc sống của mình.

"Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với hai đứa con đó là chúng phải tự bước đi bằng chính đôi chân mình.

Chúng không thể định hình bản thân bằng cách nhìn nhau hay dựa vào bố mẹ. Nói cách khác, chúng phải dành thời gian để tự khám phá bản thân - chúng muốn trở thành người như thế nào trong thế giới. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình vào hai đứa nhỏ, cũng không muốn chúng phải chịu tác động từ dư luận thế giới. Tôi muốn chúng tự định hình cuộc sống của mình trong tương lai cũng như có những cách thức để vận động, để phát triển trong thế giới này.



Vì vậy, tôi không muốn chúng tự đánh giá bản thân bằng những tiêu chuẩn từ tác động bên ngoài, nhưng đối với những cô gái trẻ như hai đứa con nhà tôi, điều này thật khó thực hiện", phu nhân cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ về các nuôi dạy con.

Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama cùng hai cô con gái.

Ông Obama cũng đồng ý với quan điểm nuôi dạy con của vợ mình. Trong một lần trò chuyện, Cựu Tổng thống từng bày tỏ: "Nếu muốn dạy dỗ thật tốt thì không thể áp dụng một phương pháp tương tự với mọi đứa trẻ. Để con đạt được thành tích, bố mẹ cần có sự công bằng, đồng thời áp dụng nhiều chiến lược, dựa trên tính cách, bản chất của con cái."

"Bạn phải cho con khoảng trống và cho chúng quyền đưa ra các quyết định trong cuộc sống. Bọn trẻ có thể mắc sai lầm, nhưng đó là một phần của quá trình trưởng thành", Obama nói thêm.

Từ thuở còn thơ, cả hai cô con gái của cựu Tổng thống Obama đã được mẹ rèn thói quen tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, giống như bé gái trong gia đình bình thường.

“Điều đầu tiên là phải thiết lập ra những quy tắc cho nhân viên Nhà Trắng rằng chúng không phải là những cô công chúa nhỏ”, bà Michelle cho biết.

Hai cô gái nhỏ vẫn thường xuyên dọn giường, lau dọn phòng, rửa bát đĩa, tự đặt đồng hồ báo thức…. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng mong muốn hai công chúa của mình có thể tự kiếm tiền bằng nghề trông trẻ. Đây cũng chính là cách để vợ chồng ông dạy hai cô con gái về cách quản lý tiền và giá trị của đồng tiền.



Giờ đây, khi hai đứa con gái đang có cuộc sống mới trong môi trường đại học, bà Michelle vẫn không quên nhắc nhở các con mỗi ngày về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, ví dụ như nhắc nhở các con ăn nhiều rau xanh hơn.

"Tôi đã cho chúng nhiều lời khuyên đến nỗi đôi khi chúng phát mệt", bà Michelle hài hước chia sẻ.

Ái nữ đầu Malia đang là sinh viên ngành Luật của trường Đại học Havard danh giá trong khi ái nữ thứ hai Sasha hiện đang có một cuộc sống mới tại Đại học Michigan.

Mặc dù không có các con ở bên mỗi ngày nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng cựu Tổng thống không trở nên nhàm chán. Bà chia sẻ rằng mình có nhiều năng lượng và thời gian hơn để tìm ra "chương tiếp theo" của cuộc đời mình.



"Vợ chồng tôi có nhiều thời gian và năng lượng dành cho nhau hơn. Chỉ có tôi, ông ấy cùng với Bo và Sunny (hai con chó cưng của gia đình cựu Tổng thống) trong bữa ăn hằng ngày. Nhưng chúng thì không nói đâu, chó mà!", bà Michelle lại hài hước kể.

