Lợi nhuận Công nghệ CMC tăng mạnh trong quý II

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ tài chính 01/4/2017 đến 31/3/2018 với con số lợi nhuận tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý II (từ 01/6/2017 đến 30/9/2017), CMG đạt doanh thu 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 223 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng lên 16,5% so với 12,5% cùng kỳ năm trước. Trong kỳ này, CMG cũng thu về từ hoạt động từ liên doanh liên kết tăng gần gấp đôi cùng kỳ lên mức 6 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt có mức tăng 44% và 18% so với cùng kỳ. CMG vẫn ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi con số 36 tỷ đồng thực hiện trong cùng kỳ năm 2016.

CMG cho biết, trong quý II, công ty có mức tăng trưởng nhờ vào sự tăng trưởng mạnh ở tất cả các lĩnh vực như tích hợp viễn thông, phần mềm, lắp ráp và dịch vụ công nghệ thông tin.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CMG đạt tổng doanh số 2.395 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện trong kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 96 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, CMG đặt mục tiêu 4430 tỷ đồng doanh thu và 207,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 1% và 11% so với năm 2016. Trong đó, hoạt động dịch vụ viễn thông dù chỉ đứng thứ 2 sau dịch vụ tích hợp về doanh thu nhưng là hoạt động dự kiến mang về cho CMG khoản lợi nhuận 165 tỷ đồng trong năm nay.

BCTC CMG