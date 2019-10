Lợi nhuận hấp dẫn khi đầu tư phòng trọ cho thuê tại thành phố cảng Phú Mỹ

Bên cạnh đó sau khi đầu tư cảng Cái Mép, Phú Mỹ thu hút nhiều nhà đầu tư với hàng loạt công trình lớn như khu lọc dầu Long Sơn 6 tỷ USD, khu công nghiệp 5.000 ha với 100.000 lao động, khu dịch vụ Logistic Cái Mép, khu du lịch Núi Dinh 2 tỷ USD... thu hút hàng ngàn lao động và chuyên gia; gia tăng dân số sẽ kéo theo nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển như tài chính, du lịch, giải trí, ăn uống mà đặc biệt là nhu cầu nhà ở.

Và mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình vừa đồng ý chủ trương cho Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hamek – Công ty Cổ phần Bất động sản Quang Anh – Công ty Cổ phần tập đoàn HVT nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 600 ha tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Diện tích dự kiến đầu tư khoảng 600 ha (trong đó có 450 ha đất dành cho KCN ứng dụng cao và 150 ha đất dành cho Khu đô thị - Dịch vụ), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.200 tỷ đồng.

Vì vậy việc kinh doanh phòng trọ cho thuê tại khu vực này là giải pháp mà nhiều nhà đầu tư đang hướng tới.

Trong cơn sốt bất động sản trước đây, do lao theo thị trường, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã phải "ôm hận" khi trót bỏ tiền đầu tư vào các dự án chưa hoàn thiện đầy đủ pháp lý. Do vậy, khi cần bán lại, thanh khoản của các dự án này rất thấp mà muốn xây nhà ở cũng gặp không ít khó khăn. Do vậy khi quyết định xuống tiền đầu tư bất cứ dự án nào, nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng về pháp lý, tính minh bạch của dự án nhất là đối với khu vực đang trong cơn "nóng sốt" như Phú Mỹ Bà Rịa.

Hiện nay tại khu vực Phú Mỹ Bà Rịa tình trạng những dự án pháp lý hoàn chỉnh rất khan hiếm, nhưng riêng với dự án Phú Mỹ Central Home tại Hắc Dịch – Phú Mỹ, diện tích 150m2 với giá bán chỉ với 1 tỷ, khách hàng đã sở hữu đất thổ cư, sổ đỏ công chứng sang tên trong vòng 7 ngày.

Và với chi phí xây dựng khoảng 600 triệu cho 10 phòng trọ, bình quân mỗi phòng trọ cho thuê 2triệu/tháng. Vậy nếu 10 phòng trọ cho thuê mỗi tháng 20 triệu, trong khi đó với 1,6 tỷ gửi ngân hàng lãi suất chỉ vào khoảng 8triệu/tháng.

Bên cạnh đó bất động sản Phú Mỹ ngày càng tăng cao nhất là với quỹ đất dự án có pháp lý hoàn chỉnh ngày càng khan hiếm, làm cho giá trị bất động sản tại Phú Mỹ Bà Rịa ngày càng gia tăng một cách kinh khủng.

Như vậy, có thể thấy rằng, doanh thu từ cho thuê phòng trọ gần các khu công nghiệp lớn là rất cao: Dòng tiền do sản phẩm này mang lại cho chủ sở hữu cao hơn nhiều so với hiệu suất cho thuê của căn hộ chung cư TPHCM, gửi ngân hàng đồng thời ít rủi ro hơn vàng hay chứng khoán.

