Lợi nhuận OCB tăng trưởng bền vững 06 tháng đầu năm

Lợi nhuận tăng trưởng bền vững



Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, hoạt động ngành ngân hàng khởi sắc trở lại. Cùng với đó là mảng dịch vụ đem lại nguồn thu tích cực khi các ngân hàng không ngừng đẩy mạnh đầu tư ngân hàng số, dịch vụ ngân hàng hiện đại bên cạnh tín dụng.

Một trong số đó phải kể đến là ngân hàng OCB đã mạnh tay đầu tư ngân hàng số trong hai năm qua. Kết quả đã tác động tích cực lên kết quả kinh doanh của ngân hàng, trong khi chi phí hoạt động của ngân hàng được tiết kiệm ở mức tốt.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của OCB khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.119 tỷ đồng, trong đó tổng thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 2.742 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động dịch vụ phát triển mạnh với thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 77% và thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 50% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tiếp tục được quản lý tốt với chỉ số hiệu quả chi phí hoạt động/doanh thu (CIR) ở mức 43%. Sở dĩ OCB quản lý được chi phí hoạt động tốt và gia tăng nguồn thu từ mảng dịch vụ đóng góp vào lợi nhuận là do ngân hàng không ngừng đầu tư ngân hàng số, hiện đại hóa hệ thống nội bộ, tăng năng suất, đẩy mạnh bán lẻ trong những năm gần đây.

Kết thúc hoạt động 6 tháng đầu năm nay, tổng tài sản của OCB đạt 108.114 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2018. Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt cả quy mô lẫn chất lượng, với dư nợ cho vay tại ngày 30/06/2019 đạt hơn 67,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm ngoái. Tổng huy động thị trường 1 đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cuối 2018.

Được tín nhiệm cao bởi các tổ chức quốc tế

Trong năm 2018, OCB nằm trong Top những ngân hàng có chỉ số ROE và ROA cao, đây là lợi thế rất lớn của ngân hàng để theo đuổi mục tiêu tăng quy mô lẫn chất lượng hoạt động, đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Quả thực với nền tảng ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số mà OCB đã chuẩn bị nhiều năm qua, nay đã đến lúc gặt kết quả. Đồng thời, việc quản lý rủi ro cũng như mở rộng hệ thống cũng được OCB chú trọng. Thêm vào đó, với việc thông qua Basel II sớm cuối năm rồi chính là tiền đề, cơ sở để OCB cho rằng, kế hoạch năm 2019 là khả thi.

Với kết quả kinh doanh khả thi và sớm tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế Basel II, OCB đã được Moody's Investors Service, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, tăng bậc xếp hạng đánh giá rủi ro đối tác (CRA - counterparty risk assessment) và xếp hạng rủi ro đối tác (CRR - counterparty risk ratings) lên mức Ba3 trong ngày 2/7. Đây là mức xếp hạng thuộc top cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Quyết định nâng hạng cho OCB dựa trên việc cải thiện mạnh mẽ khả năng sinh lời, năng lực vốn và chất lượng tài sản của ngân hàng trong thời gian vừa qua song song với mức tăng trưởng vượt bậc của tổng tài sản. Đồng thời, Moody’s cũng đánh giá rất cao khả năng thanh khoản của OCB với 40% tài sản hữu hình là tài sản có tính thanh khoản cao theo số liệu cuối năm 2018.