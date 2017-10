Lợi nhuận quý III của C32 tăng hơn 16% so với cùng kỳ nhờ tập trung vào lĩnh vực đá và vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HOSE: C32) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý này, doanh thu của C32 giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh giúp C32 đạt mức lãi gộp 43 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo C32 giải trình, nguyên nhân đến từ việc cơ cấu doanh số thay đổi. Doanh thu tăng ở lĩnh vực kinh doanh đá và vật liệu xây dựng và giảm ở lĩnh vực xây dựng giúp biên lãi gộp C32 cải thiện lên 32,3% so với mức 29,6% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng trong kỳ này cũng giảm 1,7 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ C32 đạt 30 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. EPS 4 quý đạt mức 6.772 đồng.

Tính chung 9 tháng, C32 đạt mức doanh thu thuần 381 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu do kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2017 của Công ty kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của C32 đạt mức 663 tỷ đồng, đã tăng gần 17% so với hồi đầu năm. Báo cáo cũng cho thấy, C32 đã đầu tư 29 tỷ đồng vào dự án nhà máy gạch không nung các loại và cống bê tông đúc sẵn tại phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 152 tỷ đồng dự kiến sẽ đưa vào sản xuất trong cuối 2017. Dự án có công suất tối đa 50.000 cái/năm cống bê tông các loại; sản phẩm cấu kiện bê tông khác 2.200 m3/năm; gạch không nung các loại 18,5 triệu viên/năm.