Lợi thế cho các dự án nhiều tiện ích

Bán không gian sống

Trong 2 năm gần đây hàng loạt dự án ra đời với nhiều cam kết hấp dẫn khác nhau, khách hàng có nhiều lựa chọn và trở thành người đặt ra những tiêu chí khi tìm mua căn hộ cho mình. Một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng hiện nay về căn hộ tương lai là những dự án được đầu tư, chú trọng đến dịch vụ, tiện ích phục vụ con người.

Đánh giá về vấn đề này, Giám đốc điều hành CBRE VN, ông Marc Townsend, nhận định khi thị trường tốt lên, dự án cũng mọc lên dày đặc nên cạnh tranh càng gay gắt hơn. Doanh nghiệp nào cũng có tham vọng biến dự án thành một thiên đường sống lý tưởng, với nhiều tiện ích vượt trội. Vấn đề đặt ra là các tiện ích phải thiết thực với đông đảo người dân, có tính bền vững, tính cộng đồng và xa hơn là cống hiến nhiều cho xã hội.

Hiện nay, các dự án chung cư cao cấp đều được quảng bá có những tiện ích điển hình như: Trung tâm thương mại, bể bơi, khu sinh hoạt chung, nhà cộng đồng, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cảnh quan, cây xanh... Đây là những tiện ích tương đối cơ bản song để “đạt chuẩn” tiện ích thì không phải dự án nào cũng có được.

Ông Phạm Thành Doanh – PGĐ Kinh doanh tiếp thị Công ty Xây dựng và Thương mại 12 cho rằng trong bối cảnh nở rộ các dự án BĐS, cộng với việc khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, không gian sống thì việc các chủ đầu tư phải chi nhiều tiền hơn cho việc xây dựng các tiện ích, dịch vụ cao cấp phục vụ khách hàng là điều phải làm để lôi kéo khách, bán được hàng.

Tuy nhiên, có một thực tế lâu nay cũng có nhiều chủ đầu tư chỉ “nổ” mà không có một động thái cụ thể trong việc đầu tư các tiện ích như đã “quảng cáo”, cam kết. Vì vậy, khi mua căn hộ tại các dự án, khách hàng cần yêu cầu chủ đầu tư cam kết bằng văn bản hoặc đưa vào trong phụ lục hợp đồng những dịch vụ, tiện ích mà chủ đầu tư đưa ra. “Sự khác biệt ở việc đầu tư các tiện ích, dịch vụ độc, lạ tại các dự án BĐS không chỉ thu hút khách hàng xuống tiền mua nhà mà nó còn tạo lập thương hiệu, đẳng cấp cho dự án, chủ đầu tư”, ông Doanh nói thêm.

Căn hộ đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng kèm mức giá vừa túi tiền hơn, không quá xa trung tâm thành phố chắc chắn sẽ tạo sức hút rất lớn trên thị trường.

Khảo sát thị trường hiện nay có nhiều dự án chủ đầu tư thực sự quan tâm tới việc tạo ra một hệ thống tiện ích đồng bộ, đáp ứng đầy đủ và chất lượng theo nhu cầu cư dân và thực sự chất lượng. Đơn cử dự án khu căn hộ The Parkland của Công ty Xây Dựng và Thương Mại 12 (thành viên của Công ty Cổ phần Licogi 16) vừa đáp ứng được 2 nhu cầu về phân khúc nhà ở vừa túi tiền của khách hàng vừa có không gian sống thoáng đãng cùng vô vàn tiện ích nổi trội.

Nằm ở vị trí đắc địa quận 12 và có lợi thế quỹ đất rộng lớn, chủ đầu tư kiến tạo hệ thống nhiều tiện ích cao cấp gồm các hạng mục như TTTM, nhà trẻ, công viên, bể bơi ngoài trời, thư viện cộng đồng, phòng tập Gym, vườn đi dạo, khu dưỡng sinh cho người già, không gian xanh,… đảm bảo cư dân khi về sinh sống tại đây sẽ được sử dụng và tận hưởng hạ tầng đồng bộ, tiện nghi ngay ngưỡng cửa.

Với mật độ xây dựng chỉ chiếm 40% được đánh giá là dự án có độ che phủ cây xanh lớn nhất trong khu vực. Ngoài công viên trung tâm của dự án rộng hơn 5.000m2 và các mảng xanh khác thì tại đây còn được thụ hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ tỏa ra từ công viên Q.12 kế bên. Những công viên xanh này không chỉ đóng vai trò là “lá phổi xanh” của dự án mà còn là nơi vui chơi, giải trí cho cư dân, mang đến cho bạn những không gian yên bình.

Hệ thống tiện ích hoàn hảo giúp đem lại môi trường sống cao cấp và tiện nghi cho cư dân The Parkland.

Bể bơi rộng hơn 230m2 được xây dựng và áp dụng công nghệ hiện đại, chất lượng ưu việt, cư dân The Parkland hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm cuộc sống chất lượng, đẳng cấp ngay sát hiên nhà mình thay vì phải tới các khách sạn hay các bể bơi công cộng thường rất đông đúc trong các mùa cao điểm để được sử dụng dịch vụ.

Tại The Parkland cư dân không chỉ an hưởng một không gian sống lý tưởng mà còn được sử dụng các dịch vụ y tế đảm bảo một cuộc sống văn minh, khỏe mạnh. Hệ thống an ninh chặt chẽ 24/24h luôn đảm bảo cho gia đình bạn một cuộc sống bình an nhất.

Thông tin tham khảo dự án The Parkland Hiệp Thành City, Đường Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Quận 12 SĐT: 0971 356 738 - 0935 975 138- www.theparkland.vn.

A.D

Theo Trí thức trẻ