Long An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 12/3, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số vấn đề cấp bách theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu ông Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kiến Tường làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh Long An đã bầu các cán bộ: Nguyễn Thanh Truyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế; Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Long An cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Phan Hữu Hạnh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh (nghỉ hưu theo quy định); miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Mai (do được phân công nhiệm vụ mới theo chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH –HĐND - UBND tỉnh).



Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các cán bộ miễn nhiệm chức vụ đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đồng chí vừa được bầu vào chức vụ mới phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.