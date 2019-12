Long An: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy không có bằng cấp 3

Chiều 14/12, ông Lê Thanh Nghiêm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết, kết quả xác minh cho thấy ông Trần Văn Đon, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Tân An không có bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3). Như vậy, đơn tố cáo của một số cán bộ hưu trí và người dân tố ông Đon không có bằng cấp 3 là có cơ sở.



Tuy nhiên, trước đây ông Đon đã đi học Trung học chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm học văn hóa đủ các môn học, theo chương trình bổ túc, nên đủ điều kiện học tiếp lên đại học. “Căn cứ vào kết quả xác minh, tới đây Thành ủy Tân An sẽ họp công khai vấn đề này trong BCH để cán bộ nắm rõ thông tin” ông Nghiêm cho biết.

Ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy TP Tân An cũng xác nhận, ông Đon chưa có bằng tốt nghiệp THPT, trong hồ sơ lưu chỉ có bằng Trung học chuyên nghiệp và bằng Đại học chuyên ngành Xã hội học.

Trước đó, ngày 5/10, một số cán bộ hưu trí tại TP. Tân An có đơn phản ánh, ông Đon, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An (trước đó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 3) trong lý lịch khai văn hóa 12/12 hệ phổ thông và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xã hội học. Về trình độ văn hóa, vị Phó chủ nhiệm này chưa đủ chuẩn do không có bằng cấp phổ thông.

Trao đổi một số giáo viên về vấn đề này được biết, những năm trước rất nhiều trường hợp cán bộ đã tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9/12), sau đó được tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp đào tạo thời gian 2-3 năm về chuyên ngành. Sau này, bất cứ cá nhân nào muốn lên đại học phải tốt nghiệp THPT hoặc hệ bổ túc.