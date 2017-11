Long Giang Land (LGL): 9 tháng lãi chưa đến 12 tỷ đồng, còn cách rất xa mục tiêu lãi trăm tỷ năm 2017

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land – mã chứng khoán LGL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu đạt hơn 40,2 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 3 năm ngoái, đồng thời do chi phí tăng cao nên kéo theo lợi nhuận sau thuế còn 3,2 tỷ đồng, giảm đến 40% so với cùng kỳ.

Nhờ kết quả kinh doanh tốt ở 2 quý đầu năm nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 143,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số hơn 75,3 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thu về 11,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơn 2,22 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, với số lãi này, Long Giang Land còn cách rất xa mục tiêu lãi 100 tỷ đồng năm 2017 mà ĐHCĐ giao phó.

Trên bảng cân đối kế toán của công ty thể hiện, tính đến 30/9/2017 lượng hàng tồn kho tăng 555 tỷ đồng so với đầu năm, lên trên 1.500 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi pí sản xuất kinh doanh – là khoản đầu tư vào Dự án xây dựng chung cư Thành Thái và dự án xây dựng khu văn phòng, dịch vụ nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng.

Tổng cộng tài sản đạt 2.361 tỷ đồng tăng gần 530 tỷ đồng so với đầu năm; tổng nợ phải trả 1.895 tỷ đồng, cũng tăng 415 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ ngắn hạn 586 tỷ đồng, tăng 146 tỷ đồng so với đầu năm còn dư vay nợ dài hạn giảm 130 tỷ đồng.