Lửa bao trùm nhà máy bông sợi ở Thái Bình

Ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn, gây thiệt lớn về tài sản.

Khoảng 19h15 tối qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất sợi OE (công ty TNHH thương mại dệt may An Nam).

Tại khu vực nhà kho đã bất ngờ phát lửa, các công nhân công ty đang làm việc đã cấp báo lên lãnh đạo nhà máy rồi tìm cách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa bắt nhanh và lan rộng trước sự lo lắng của nhiều người.

Công nhân sơ tán vật liệu dễ cháy

Nhận được tin báo, lượng chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt dập lửa, cứu tài sản. Hàng nghìn người là công an, bộ đội, y bác sĩ, nhân dân địa phương đã tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên việc khống chế đám cháy vất vả do lửa mỗi lúc một to.

Nhà máy nơi xảy ra vụ cháy

Ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải thông tin: “Khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Lực lượng PCCC Công an tỉnh điều động 7 xe cứu hoả, 100 chiến sĩ và 500 người từ các đơn vị chức năng khác để tham gia cứu hỏa.

Chúng tôi đã khoanh vùng 3 kho nguyên liệu bông và sợi để tránh lây lan sang các nhà kho khác và các xí nghiệp bên cạnh.

Đến 4h sáng nay, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn còn hiện tượng cháy âm ỉ, cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận sâu vào hiện trường vụ hỏa hoạn”.

Gần 1000 người được huy động để chữa cháy

Được biết, vụ cháy không có thiệt hại gì về người. Trước mắt nhà máy có báo cáo, trước khi cháy, trong 3 kho có khoảng 3000 tấn bông; 155 tấn sợi; 2 máy đóng kiện tự động và 1 máy làm bông. Diện tích tổng 3 nhà kho là 2.400 m2.

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bên trong khu vực bị cháy